Як зробити будинок затишним: секрети декору від дизайнерів

Щоб створити затишну атмосферу в оселі, важливо дотриматися балансу між ергономікою приміщення та природністю побуту. Адже незважаючи на тренди і моду, це виключно ваша зона комфорту, де ви встановлюєте правила.

Досягти гармонії в інтер’єрі допоможе принцип чотирьох основ: комфортне освітлення, екологічність, приємні спогади та зручні меблі.

Роль світла у створенні атмосфери

Світло в приміщенні поділяється на верхнє і бічне. Воно також може бути теплим (повсякденне) і холодним (робоче). Бажано, щоб усі варіанти були присутні в інтер’єрі і між ними можна було перемикатися.

Утім, для створення затишної атмосфери не варто обмежувати себе традиційними джерелами світла. Використовуйте шарове або акцентне освітлення для ніш, предметів декору або виділення окремих зон кімнати. Так, наприклад, можна доповнити простір оригінальними торшерами, настінними бра, світлодіодними картинами або нічниками.

А ось не найвдаліші рішення, яких варто уникати, це відкриті світильники, що б’ють світлом в очі, і неонові лампи денного кольору. Світло завжди має бути розсіяним і без мерехтіння.

Особистий простір: як використовувати фотографії, книги та сувеніри

Психологічно важливо, щоб приміщення мало саме ваш вигляд. Для цього інтер’єр варто декорувати особистими речами. Це можуть бути:

Фотографії або портрети – ваші, членів вашої родини, домашніх тварин;

Картини або фото пам’ятних для вас місць;

Улюблені книги;

Постери про значущі для вас події;

Сувеніри, привезені з поїздок;

Декор, зроблений своїми руками.

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Усе це не має бути хаотичним. Розподіляйте особисті речі за зонами і тематиками. Наприклад, якщо у вас багато сувенірів із поїздок, відведіть для них окремі полиці або виділіть цілий стелаж.

Не використовуйте на одній стіні і фотографії, і картини, а краще розділіть ці елементи на різні кімнати. Рамки для фото можуть бути в різних кольорах, але обов’язково в одному стилі, що гармоніює з інтер’єром.

Еко-декор: рослини в інтер’єрі

Живі рослини в інтер’єрі чинять заспокійливу дію на психіку і створюють атмосферу спокою. Також вони зволожують і очищають повітря. Їх можна підбирати виходячи з особистих переваг або залежно від стилю приміщення.

Звичними зонами для кімнатних рослин є підвіконня, тому що там більше світла, проте це не єдине підходяще місце. Також цікавим рішенням будуть:

Підлогові вазони (відмінно виглядають у спальнях і вітальнях);

Спеціальні полиці та етажерки (підійдуть для загальних гостьових і балконів);

Органайзери для вікон (вдалий варіант для кухні та ванної);

Підвісні системи, живі стіни і флораріуми (рекомендуються для великих приміщень з лаконічним дизайном).

Підбираючи рослини для інтер’єру, важливо пам’ятати, що їм потрібні особливі умови. Так найменш вибагливими є:

Заміокулькас – підходить для темних кімнат і робочих столів;

Алое, розмарин, мініатюрні цитрусові – вдалі варіанти для кухні;

Сансевієрія, хлорофітум, спатифілум – ідеальні для спальні, бо виробляють велику кількість кисню;

Сукуленти (кактуси, товстянка) – вимагають мінімального поливу, але потребують хорошого освітлення. Підійдуть для вітальні, робочої зони, дитячої.

Розстановка меблів для комфорту і гармонії

Меблі в приміщенні мають бути ергономічними. Для початку варто виділити основний елемент, навколо якого буде виконуватися розстановка. Для спальні це, звичайно ж, ліжко, для кухні – стіл, а для вітальні – зона відпочинку (диван і тв-тумба).

Щоб приміщення було затишним, важливо уникати захаращеності простору. Прохід кімнатою не повинен викликати складнощів. Якщо приміщення маленьке, краще підібрати багатофункціональні або складні меблі.

Також враховуйте орієнтацію меблів у просторі, деякі зони можуть бути психологічно дискомфортними. Наприклад, меблі для відпочинку і сну не варто орієнтувати головою до дверей. Робочий стіл бажано не розташовувати спиною до вікна, а обідній стіл на прохідній частині приміщення.

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