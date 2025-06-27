Від хвороби у Харкові помер військовослужбовець з Прикарпаття Микола Русиняк

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24 червня 2025 року в Харкові від хвороби помер військовослужбовець з Делятина Микола Русиняк.

Про смерть земляка повідомили на Facebook-сторінці Делятинської громади, пише Правда.

Микола Русиняк народився 18 грудня 1976 року, проживав у Делятині. На військову службу чоловіка мобілізували у Надвірнянському районному центрі комплектування й соціальної підтримки 24 липня 2023. Він був солдатом резерву запасного взводу 90 запасної роти однієї з військових частин Сил оборони.

“Микола Русиняк помер унаслідок гострої легенево-серцевої недостатності в місті Харків. Висловлюємо щирі співчуття родичам та близьким померлого військовослужбовця”, — йдеться у дописі.