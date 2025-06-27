НМТ-2025: чому математика стала каменем спотикання, а “зливи” тестів – це мародерство?

Основна сесія цьогорічного Національного мультипредметного тесту (НМТ) залишилася позаду. Зокрема цього року в Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській та Чернівецькій областях, які обслуговує Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти (ІФРЦОЯО), тестування пройшли близько 40 000 осіб.

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Заступник директора ІФРЦОЯО Іван ЛЮБІНЕЦЬ відзначає, що попри складні умови воєнного часу, сесія відбулася організовано, без значних технічних збоїв, а явка серед цьогорічних випускників була доволі високою – понад 90%. Однак, як і завжди, не обійшлося без порушень, нових викликів, а також бурхливих та емоційних дискусій у соцмережах щодо складності завдань і прозорості процесу. Які особливості мав НМТ-2025, з якими труднощами зіткнулися учасники та організатори, і що думають про тестування самі випускники, пише Галичина.

Завісу піднято: перші підсумки основної сесії

Проблем з електроенергією та інтернетом майже не було, за винятком одного пункту в Чернівецькій області, де через відсутність мережі всі 43 учасників зареєстрували для участі в додатковій сесії. Також І. Любінець висловив велику вдячність колегам із Тернополя, які після ворожого обстрілу оперативно перевезли учасників до іншого тимчасового екзаменаційного центру. Що ж до самих результатів, то, як зауважує освітянин, в Україні ними «завжди будуть незадоволені 80% учасників, адже всі хочуть мати високі бали, а їх зазвичай мають лише 10–20%».

Цього року кількість учасників НМТ була трохи більшою, ніж торік. Це незначне зростання, за словами управлінця, пов’язане з участю в НМТ випускників минулих років. «Правда, явка була поганою у травні, коли тести складали випускники минулих років. Три суботи поспіль вона була несподівано низькою, від 75 до 80%, – наголошує мій співрозмовник. – Досі не зрозумілі мотиви колишніх випускників, які реєструються, але не приходять на тестування. Проте, коли тести почали складати цьогорічні випускники, для яких НМТ є надзвичайно важливим, явка значно зросла і становила 93-95%».

Ловець шпаргалок, або Як працює відеоспостереження у ІФРЦОЯО

Цього року на НМТ, як і раніше, використовували металодетектори для забезпечення чесності процесу. Крім того, безпосередньо з приміщення ІФРЦОЯО вели відеоспостереження за аудиторіями, де вступники складали тести. «Свідомий того, що забезпечити абсолютну чистоту процесу абсолютно нереально, але мінімізувати ризики можна. Тож ми робили все, щоб вони були мінімальними», – наголошує пан Іван.

Щороку під час тестувань знаходяться ті, хто прагне обхитрити систему, але вони, зрештою, залишаються обманутими самі собою. Адже ці хитрощі мають високу ціну – втрачений шанс стати студентом омріяного закладу вищої освіти цього року. І. Любінець інформує, що під час цьогорічної основної сесії анулювали результати шести осіб за порушення процедури проходження тестування. Зокрема, чотирьох викрили за використання мобільного телефону, а двох – за спробу списати з паперової шпаргалки. «Чотирьох порушників виявили інструктори, які працювали в аудиторіях, а двох викрили завдяки відеоспостереженню», – розповідає заступник директора ІФРЦОЯО.

Як виглядало відеоспостереження на практиці, побачила під час однієї з сесій основного НМТ. У залі ІФРЦОЯО спеціально навчений персонал сидить за комп’ютерами та уважно стежить за учасниками тестування через монітори. В той день під відеоспостереженням перебувало понад 50 тимчасових екзаменаційних центрів (ТЕЦ). Студентка Карпатського національного університету ім. В. Стефаника Аліна Солодовчук уже другий рік виконує роль уповноваженої особи Українського центру оцінювання якості освіти під час НМТ та веде відеоспостереження за пунктами тестування. «Ми дивимося за учасниками і персоналом. Чи учасники не списують один в одного, чи немає у них шпаргалок чи телефонів, і чи інструктори загалом дивляться за вступниками», – розповідає Аліна. Вона зауважує, що прояви нестатутної поведінки видно одразу, особливо коли вступник багато крутиться, дивиться вниз, чи різко змінює позу, коли наближається інструктор.

Цього року саме Аліна зловила на гарячому одного з порушників: «Хлопчик виносив нотатку із завданнями. Побачила, що він щось скручує і запихає собі під рукав сорочки. Одразу подзвонила відповідальному за пункт тестування, і він склав акт про порушення. В результаті – його роботу анулювали». Тож, даючи поради майбутнім учасникам НМТ, дівчина насамперед радить їм не списувати, адже це дуже помітно, а в результаті може забрати в них рік їхнього студентського життя.

«Зливи» тестів «вбивають» завдання

Коли я зайшла в мережу TikTok, то натрапила на чимало відео, на яких «засвітили» завдання цьогорічного НМТ. Насправді, за цими, на перший погляд, невинними витівками чи щирими прагненнями полегшити абітурієнтам складання іспиту, таїться доволі серйозна проблема, що вимагає негайного вирішення. Іван Любінець наголошує, що кожне завдання, яке потрапляє на тест, має дуже високу вартість. Адже над ним працює велика команда авторів та рецензентів, які витрачають багато часу та зусиль на його створення.

«Якщо раніше на ЗНО з історії України готували 180 завдань, тобто 60 питань на три сесії, то цього року на НМТ потрібно підготувати близько 510 тестів, і це лишень на основну сесію, не враховуючи завдання для додаткової», – пояснює він.

Алгоритм простий: якщо питання з’являється у TikTok, YouTube чи будь-якій іншій платформі, то воно вже «вмерло», адже не може бути використане на тестах наступного року. Це є величезною втратою якості завдань та рівності умов для всіх учасників процесу. Мій співрозмовник наголошує, що написати рівноцінні тестові завдання дуже складно, особливо коли їх потрібно так багато, і саме тому важливо захищати їх від оприлюднення. «Кожне засвічене завдання – втрачене, і фактично ті, хто організовує «зливи» – це мародери, які завдають матеріальних збитків під час війни», – підкреслює управлінець.

І. Любінець констатує, що українське законодавство поки не передбачає покарань за такі дії, що значно ускладнює боротьбу з цим явищем. «Особливо боляче, що серед тих, хто поширює завдання, є навіть учителі та репетитори, які реєструються на НМТ», – додає він.

Математика розбрату

Пишучи про ЗНО/НМТ вже не один рік, знаю, що чи не щороку в суспільстві виникає публічне незадоволення завданнями з того чи іншого предмету. Цього року найбільше «дісталося» математиці, яка є обов’язковим предметом для всіх, хто бачить свою подальшу траєкторію розвитку у виші.

Під гарячу руку потрапила й англійська мова. Однак докладніше зупинюся саме на «цариці всіх наук». Чимало вступників, їхніх батьків і навіть учителів заявляли, що саме це тестування «закрило» їм, їхнім дітям чи учням шлях до вищої школи. Тому, мовляв, математиці не місце серед обов’язкових предметів.

Отже, спробуємо з’ясувати, чи така страшна математика, як її малюють? Пан Іван зазначає: щоб отримати право на здобуття вищої освіти, з математики потрібно було набрати лише 5 балів з 32. Це доволі низький поріг, який у роки проведення ЗНО був значно вищим. Він додає, що чимало скаржників на складність тесту замовчують важливий нюанс: кожен учасник НМТ мав доступ до трьох сторінок формату А4 з необхідними математичними формулами – від тригонометричних до формул площі, об’ємів і логарифмів. Тобто, вчити їх напам’ять було не потрібно.

За словами управлінця, проблема в тому, що багато учнів, маючи готові формули, не вміють ними користуватися. Тож НМТ відобразив реальний стан знань з математики, де багатьом бракує навичок застосування формул, а це, своєю чергою, випливає з недостатньої престижності математичної освіти в українському суспільстві. «НМТ можна порівняти з Олімпійськими іграми: якщо спортсмен їде непідготовленим на змагання, то він їх завалить. Винними в програші будуть вітер, судді, суперники. Жоден спортсмен не скаже, що це «я погано готувався». Те саме маємо й тепер. Тобто винуваті всі, крім тих, хто не хотів вчитися чи не вчився регулярно», – коментує І. Любінець.

Він зазначає, що нинішні учні, які складають НМТ, – це покоління, яке застало пандемію коронавірусу та війну. Крім того, зміни в системі освіти, як-от відсутність перевідних іспитів чи ДПА у 9-му класі, полегшили їм життя, але водночас істотно знизили рівень підготовки. Для багатьох НМТ став першим серйозним іспитом у житті, тож вони просто не звикли до тривалої інтелектуальної роботи. «Якщо ваша дитина в TikTok, Instagram чи в комп’ютерних іграх проводить більше часу, ніж виконує домашні завдання – це найкращий рецепт для того, щоб завалити НМТ чи інший тест, – наголошує він. – Це показало реальний стан освітньої системи. Фактично школа не має жодного впливу на учня, який не хоче вчитися, порушує правила. Виключити учня зі школи чи залишити його на повторний курс не можна. Відповідно, який вплив має школа, щоб мотивувати, а іноді і змусити учня вчитися?!».

Мій співрозмовник підкреслює, що мозок потрібно тренувати, як і мускули. А підготовка до НМТ, за його словами, має починатися з першого класу, а не лише напередодні іспитів. «Основна маса учнів, фактично, рухаються паралельно до знань. Знання і їхня поведінка йдуть паралельними прямими, які не перетинаються. На початку навчального року в 11 класі батьки згадують, що їхнім дітям треба складати НМТ, наймають репетиторів і починається марафон», – констатує Іван Любінець, – Тобто людина, яка не вчилася 10 років, має наздогнати все, що пропустила з 6-го чи 7-го класу з чотирьох предметів. Це нереально, жоден репетитор не зможе це «впхати», а якщо й зробить це, то в голові утвориться «олів’є», що й призводить до таких результатів. Вважаю, що репетитор має допомогти систематизувати знання».

Феномен НМТ-туристів: хто вони і чому їхня участь стає проблемою?

Під час нашої розмови Іван Любінець порушив дуже важливу і цікаву тему, яку не часто озвучують. Ідеться про так званих «НМТ-туристів» – дорослих, які приходять на тестування не з метою вступу, а щоб похвалитися високим балом у соцмережах або просто «перевірити систему». «Вважаю, що треба законодавчо обмежити участь у НМТ таких осіб, – каже він. – Найправильніше було б, якби кожен учасник мав право раз у житті безкоштовно скласти НМТ, а за наступні сплачував певну суму. При цьому плата має бути такою, щоб за рахунок тих, хто платить, можна було організовувати тестування для тих, хто йде безкоштовно».

І. Любінець підкреслює, що «НМТ-туристи» завдають державі значних збитків, тому їхню участь в НМТ також можна прирівняти до мародерства під час війни. Зокрема, вони збільшують кількість учасників, а це тягне за собою більшу кількість днів тестувань, завдань, аудиторій, комп’ютерів, а також більше залучення інструкторів, які в обласних центрах працюють по 10–12 днів поспіль, що є справжнім марафоном і виснажує персонал. Крім того, це спотворює результати. Здається, що багато людей набрали 200 балів, але насправді серед них чимало дорослих, які мають за плечами по декілька вищих освіт і прийшли просто перевірити себе або отримати матеріал для TikTok чи Instagram.

Важливо розуміти, що це не стосується дорослих, які прагнуть змінити професію та планують вступати до вишів – вони, безумовно, мають право складати НМТ. Однак до цієї категорії не входять учителі та репетитори, котрі використовують 200 балів на НМТ як рекламну кампанію своїх послуг. «Я б ніколи не довірив дитину такому репетитору, – коментує Іван Любінець. – Педагог має хвалитися результатами своїх учнів, а не власними. Не кожен учитель, який набрав 200 балів, зможе навчити інших на 200. Можете сприймати це як антирекламу, але не довіряйте репетиторам, які хизуються лише своїми балами, бо вони не мають більше чим похвалитися».

Голоси вступників: враження від тестів без прикрас

Щоб дізнатися про враження від складання НМТ, поспілкувалася з цьогорічними випускниками. Їхні думки про іспит виявились водночас різними та схожими. Спільним для всіх був момент хвилювання та стресового досвіду, який безперечно «дарує» складання такого іспиту.

Випускник Богородчанського ліцею №1 Олег Винник складав НМТ з української мови, математики, історії України та англійської мови. Він набрав по 180 балів з української мови та історії, 147 – з математики та 150 – з англійської. Хлопець каже, що сам процес тестування йому сподобався, хоча були нюанси з математикою. Зокрема, були певні проблеми щодо користування формулами. Щодо складності завдань, то Олег зазначив, що особисто для нього вони не були такими, але далася взнаки паніка і певний страх. «Я розраховував на такий бал з математики, тому такий результат мене влаштовує», – наголошує хлопець і додає, що систематично готувався до іспиту, тому склав усі чотири тестування НМТ без особливих проблем. Наразі Олег готується до вступу в Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Випускник Ліцею ім. Р. Шухевича Івано-Франківської міської ради Любомир Любінець ділиться своїми позитивними враженнями від складання НМТ. Він відзначає високий рівень організації цьогорічного тестування. Якщо цілеспрямовано та серйозно готуватися, то можна набрати високі бали, стверджує хлопець. Щодо іспиту з математики, який цього року викликав шквал критики, абітурієнт зауважує, що, на його думку, завдання загалом не були складними, але над окремими питаннями йому довелося «попотіти».

Любомир переконаний, що головна запорука успішного складання НМТ – це відкинути переживання, адже саме вони заважають сконцентруватися. Він також зауважує, що абітурієнтам, які складали ЗНО, пощастило більше, оскільки вони здавали тести з одного предмета в один день. Тепер з об’єктивних причин вступникам доводиться проходити тестування одразу з чотирьох дисциплін.