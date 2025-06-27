 Як відреагувала матір Володимира Петрика на звістку про його звільнення з полону рф

Прикордонник Володимир Петрик з Івано-Франківська 26 червня 2025 року повернувся з російського полону. Його мати Ірина Нестерук отримала повідомлення, що її сина звільнили з неволі. Проте вона подумала, що це — жарт. За кілька хвилин до неї зателефонував сам Володимир. Перші слова, які жінка почула: “Мамо, все добре. Я вас цілую і люблю”.

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Своїми емоціями Ірина Нестерук поділилася з кореспонденткою Суспільного.

“Я SMS прочитала і зателефонувала племінниці. Вона почала шукати по всіх каналах. Шукала всюди — немає. А потім подзвонив телефон, і якась жіночка каже: “Пані Ірино, я передаю трубку”. Я одразу здогадалася, що це — син. Не можу вам передати емоції. Емоції зашкалюють, серце тріпоче”, — каже Ірина Нестерук.

Володимир Петрик мобілізувався до війська у травні 2024 року. У січні 2025 він потрапив у полон поблизу Вовчанська Харківської області. За цей час Ірина Нестерук перенесла інсульт.

“Я встигла перекинутися із сином кількома словами. Він сказав, що — в Україні. Я навіть не почула на кордоні якої області. Сказав, що сумував, що радий, як і ми всі. Володя має гарний вигляд. Я дуже тішуся, що він вижив”, — продовжує мати військовослужбовця.

Ірина Нестерук чекає сина вдома. Каже, що приготує йому все, що захоче, лиш би якнайшвидше повернувся додому.

Старший брат Володимира Петрика продовжує служити в Збройних силах України.

Що відомо про обмін полоненими 26 червня 2025 року

26 червня 2025 року в Україну повернулися полонені, про обмін яких домовлялися під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня.

Серед них — бійці Збройних сил України, Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ, Військово-морських сил, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Серед визволених бранців є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки. Наймолодшому бійцю — 24 роки. Він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022. Також вдалося визволити нацгвардійців, що охороняли Чорнобильську АЕС. Найстаршому бранцю — 62 роки. Серед звільнених є офіцери.