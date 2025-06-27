В Івано-Франківську можуть відкрити два нові McDonald’s

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише Місто

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Один – біля Калинової Слободи, інший –ближче до центральної частини міста.

«Це приватний бізнес і він розвивається за певними напрямками. Але добре, що відкривається, а не закривається. Ми відкриті до всіх бізнесів. Головне, щоби були нові робочі місця, платили податки і наше місто розвивалося», – розповідає Руслан Марцінків.