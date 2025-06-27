У Франківську на сесії міської ради нагородили посмертно захисників України. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 27 червня, на 53 сесії Івано-Франківської міської ради родичам загиблих Героїв з Франківської громади вручили відзнаки, пише правда ІФ

Відзнакою міського голови «За честь і звитягу» (посмертно) нагородили Героїв:

Василя Лавріва – молодшого сержанта, заступника командира бойової машини – навідика -оператора відділення морської піхоти військової частини А1275. Загинув 16.10.2024 року під час захисту Батьківщини поблизу н.п. Миколаївка, Покровського району, Донецької області.

Дмитра Данилюка – солдата гірсько-штурмової військової частини А 3892. Загинув 16.12.2024 року внаслідок мінометного обстрілу противником в ході ведення бойових дій поблизу н.п. Виїмка, Бахмутського району, Донецької області.

Святослава Мокловича – солдата. Загинув 05.12.2024 року під час виконання бойового завдання в районі н.п.Дар’їно, Курської області.

Сергія Мазуніна – солдата, водія протитанкового відділення роти вогневої підтримки 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А 2582. Загинув 27.01.2024 року на полі бою під час виконання військового обов’язку в районі н.п Вербове, Пологівського району, Запорізької області.

Тараса Банаха – солдата, стрільця-помічника гранатометника 1 стрілецького відділення військової частини А 7126. Помер 18.12.2024 року у лікувальному закладі ВМКЦ ЦР м.Вінниця після отриманого бойового поранення 26.11.2024 року в н.п.Малинівка, Пологівського району, Запорізької області.

Вадима Байжанова – солдата, старшого оператора 2 відділення протитанкових керованих ракет взводу військової частини А 4818. Загинув 29.08.2024 року внаслідок влучення з ворожого боєприпасу, отримав поранення несумісні з життям під час виконання бойового завдання біля н.п.Ольгівка, Курської області.

Михайла Когута – солдата, кулеметника 1 відділення 1 стрілецького взводу військової частини А 2573. Загинув 01.07.2024 року під час виконання бойового завдання в районі н.п.Першотравневе, Харківської області, Ізюмського району.

Вадима Пархоменка – молодшого сержанта, сапера 2 інженерно-саперного відділення військової частини А 0998. Загинув 10.01.2025 року вступив у стрілецький бій з ДРГ противника в результаті чого отримав поранення несумісні з життям в районі н.п.Часів Яр, Донецької області.

Михайла Бабія – молодшого сержанта, стрільця-помічника гранатометника з стрілецького відділення військової частини А 4267. Загинув 19.01.2023 року під час артилерійського обстрілу завданого військовими формуваннями рф, отримавши смертельні поранення поблизу н.п.Краснополівка, Бахмутського району, Донецької області.

Віталія В’юнника – солдата військової частини А3892. Загинув 11.11.2024 року у бою під час виконання бойового завдання поблизу н.п.Виїмка, Донецької області, Бахмутського району.

Романа Гамалюка – солдата, стрільця-помічника гранатометника 2 стрілецького відділення військової частини А 7127. Загинув 09.07.2024 року внаслідок стрілецького бою в районі н.п.Гуляйполе, Запорізької області.

Ігоря Мовчана – солдата, номер обслуги механізованого відділення механізованого батальйону військової частини А 5001. Загинув 20.12.2024 року під час виконання бойового завдання на позиціях поблизу н.п.Водяне, Покровського району, Донецької області.

Андрія Перепечка – майора, заступника командира 2 стрілецького батальйону військової частини А 5001. Загинув 09.01.2025 року під час виконання бойового завдання поблизу н.п.Котлино, Покровського району, Донецької області.

Юрія Кушніра – матроса. Загинув 28.07.2024 року під час виконання бойового завдання в районі н.п.Тихе, Харківської області.

Назар Барнецького – майора, начальник штабу, заступник командира військової частини А 7126. Загинув 11.01.2025 року внаслідок бойових дій в н.п.Малинівка, Пологівського району, Запорізької області.

Тараса Жибака – рядового, водія зенітного ракетного відділення взводу безпілотних авіаційних комплексів військової частини А 0998. Загинув 22.05.2024 року внаслідок отримання поранень несумісних з життям в ході ведення бойових дій поблизу н.п.Північне, Донецької області.

Петра Богоносюка – старшого солдата, кулеметника 2 відділення 3 стрілецького взводу 1 стрілецької роти військової частини 1241 НГУ. Загинув 07.04.2023 року під час мінометного обстрілу в районі н.п.Шипилівка, Луганської області.

Василя Титика – старшого сержанта, навідника 3 кулеметного відділення 2 механізованого батальйону військової частини А 4447. Загинув 04.01.2025 року під час виконання бойового завдання в районі н.п.Улакли, Донецької області, Волноваського району, в результаті удару FPV дрона противника.

Олександра Гарбуза – солдата, кулеметника 3 стрілецького відділення 2 стрілецької роти військової частини А 7364. Загинув 21.10.2024 року при виконанні військового обов’язку поблизу н.п.Суха Балка, Донецької області, Бахмутського району.

Максима Ємця – майора, офіцера військової частини А 0504. Загинув 04.02.2025 року під час виконання бойового завдання в районі міста Покровська, Донецької області.

Романа Демчука – молодшого сержанта, головного сержанта 2 механізованого взводу військової частини А 0335. Загинув 08.12.2024 року під час виконання бойового розпорядження поблизу с.Ямполівка, Краматорського району, Донецької області.

Василя Джуса – солдата, радіотелефоніста відділення управління 82 механізованої батареї військової частини А 5001. Загинув 29.01.2025 року під час виконання бойового завдання поблизу н.п.Котлине, Покровського району, Донецької області.

Михайла Стрілецького – матроса, номера обслуги відділення морської піхоти військової частини А 1275. Загинув 25.01.2025 року під час захисту Батьківщини на околиці н.п.Котлине, Покровського району, Донецької області.

Руслана Ганущака – старшого сержанта, водія-електрика 2 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 3 штурмового батальйону військової частини А 0501. Загинув 11.01.2025 року під час виконання бойового завдання в районі н.п.Нікольський, Суджанського району, Курської області.

Сергія Заяця – солдата, оператора 4 взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів, військової частини А 4862. Загинув 24.02.2025 року під час виконання бойового завдання поблизу н.п.Звірове, Покровського району, Донецької області.

Юрія Коваленка – штаб-сержант військової частини А4590. Загинув 14.03.2023 року внаслідок вогнепальних осколкових поранень несумісних з життям на околиці н.п.Кузьмине, Луганської області.

Катерину Роговик – солдата, оператора банно-прального комбінату (пересувного) господарчого взводу роти матеріально-технічного забезпечення окремого загону спеціального призначення “Азов” війської частини 3057 НГУ. Загинула 08.05.2022 року під час виконання бойового завдання в м.Маріуполь, Донецької області.

Ігоря Перегіняка – солдата, старшого стрільця 2 відділення 3 стрілецького взводу військової частини 1241. Загинув 27.09.2024 року внаслідок штурмових дій противника поблизу н.п.Миролюбівка, Покровського району, Донецької області.

Юрія Валила – сержанта, оператора відділення радіоелектронної боротьби військової частини А 3892. Загинув 28.12.2024 року внаслідок артилерійських обстрілів та роботи ворожих дронів -камікадзе противником в ході ведення бойових дій поблизу н.п.Виїмка, Бахмутського району, Донецької області.

Тараса Андрусишина – солдата, навідника 4 аеромобільного відділення 1 аеромобільної роти військової частини А 0224. Загинув 24.02.2025 року під час виконання бойового завдання в районі с.Костянтинополь, Волноваського району, Донецької області.

Тараса Ціника – солдата, старшого механіка-водія 1 механізованого відділення 3 механізованого взводу механізованої роти військової частини А 4848, 24.10.2024 року загинув під час виконання бойового завдання поблизу н.п.Єлизаветівка, Донецької області.

Володимира Свяглу – солдата, навідника 1 мотопіхотного відділення військової частини А 2960. Загинув 23.02.2025 року під час виконання обов’язків військової служби поблизу н.п. Успенівка, Покровського району, Донецької області.

Ігоря Семегена – старшого сержанта, головного сержанта гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А 3892. Загинув 29.05.2022 року в ході ведення бойових дій поблизу с.Покровське, Бахмутського району, Донецької області.

Романа Осташа – молодшого сержанта, головного сержанта 1 стрілецького взводу військової частини А 7091. Загинув 30.10.2023 року під час артилерійського обстрілу при виконанні бойового завдання на схід від н.п.Невське, Луганської області.

Мирослава Гербу – солдата, водія-електрика мінометного розрахунку військової частини А 0693. Загинув 09.09.2024 року внаслідок вибухової травми в н.п.Верхньокам’янське, Бахмутського району, Донецької області.

Юрія Уліча – старшого солдата, старшого стрільця відділення охорони, роти охорони 4 батальйону охорони військової частини А 1349. Загинув 26.10.2024 року при відбитті ворожих штурмових дій, отримав поранення несумісне з життям в районі н.п.Новодмитрівка, Донецької області.

Івана Демківа – рядового, стрільця 3 стрілецького відділення 2 стрілецької роти військової частини А 4821, 15.06.2024 року. Загинув під час виконання бойового завдання у районі н.п.Новоселівка Перша, Покровського району, Донецької області.

Костянтина Поташова – молодшого сержанта, командира відділення інженерної техніки інженерно-саперного взводу військової частини А 4633. Помер 20.02.2024 року у відділенні інтенсивної терапії в Сумській ОКЛ не приходячи до тями від гострої серцевої недостатності, де 18.02.2025 року внаслідок ракетного обстрілу отримавши важке поранення внаслідок військових дій.

Василя Міщанина – солдата, гранатометника гірсько-штурмового відділення, військової частини А 3892. Загинув 12.04.2025 року внаслідок артилерійського обстрілу збройними формуваннями рф в районі н.п.Сіверськ, Бахмутського району,отримав поранення несумісне з життям в районі н.п.Новодмитрівка, Донецької області.

Олександра Закірова – солдата, номера обслуги механізованого відділення 2 механізованого взводу військової частини А 2962. Загинув 07.08.2022 року під час виконання бойового завдання в с.Піски, Донецької області.

Віктора Миронюка – сержанта, головного сержанта роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А 7030. Помер 22.10.2024 року під час виконання обов’язків військової служби пов’язаних із Захистом Батьківщини в стабілізаційному пункті СП “Гуляйполе” с.Добропілля, Пологівського району, Запорізької області.