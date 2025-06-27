Прикарпатця Мар’яна Шрамка нагородили медаллю “Залізний хрест” посмертно

У Рогатині мамі полеглого захисника Мар’яна Шрамка вручили медаль сина “Залізний хрест”.

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26 червня під час сесії міської ради міський голова вручив почесну нагороду матері загиблого захисника, пише Правда.іф з посиланням на Рогатинську міську раду.

«Залізний хрест» — нагорода Міністерства оборони України «за виняткову хоробрість, героїзм і відданість у виконанні бойових завдань». Вона вшановує тих, хто не відступив.

Мар’ян Шрамко мав лише 28

Воїн служив старшим стрільцем-оператором 1-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 2-ї роти.

У серпні 2023 наш земляк сам вирішив стати до лав ЗСУ.

Та 10 квітня 2025 року — назавжди змінило усе. Воїн героїчно загинув поблизу села Діброва, Сіверськодонецького району Луганської області.

Сьогодні під час сесії міської ради міський голова вручив почесну нагороду матері загиблого захисника. Увесь зал стояв, зі сльозами на очах. У тиші — скорбота, вдячність і шана, що не потребують слів.