У Долині Mazda перекинулася на дах

27 червня у Долині сталася дорожньо-транспортна пригода – автомобіль перекинувся на дах.

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Про це пише “Галка” з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Начальник сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Андрій Яцків повідомив, що 36-річна жінка, керуючи автомобілем Mazda, не впоралася з керуванням, унаслідок чого автомобіль перекинувся.

Водійка була твереза. У ДТП ніхто не постраждав.