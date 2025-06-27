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ДТП з перевернутим автомобілем у лісі.
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У Долині Mazda перекинулася на дах

Автор: Оксана Марушкевич
27/06/2025 19:54
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27 червня у Долині сталася дорожньо-транспортна пригода – автомобіль перекинувся на дах.

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Про це пише “Галка” з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

Начальник сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Андрій Яцків повідомив, що 36-річна жінка, керуючи автомобілем Mazda, не впоралася з керуванням, унаслідок чого автомобіль перекинувся.

Водійка була твереза. У ДТП ніхто не постраждав.