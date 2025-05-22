Центральний ринок Івано-Франківська: місто чекає рішення суду і готує концепцію оновлення

Доля Центрального ринку в Івано-Франківську цікавить багатьох мешканців міста.

Про теперішні суди та майбутні плани, журналістці Фіртки розповів директор комунального підприємства «Муніципальні Ринки» Мар’яном Слюзаром.

За його словами, сьогодні є два судові провадження. Одне з них уже на фінальній стадії — відбудеться відповідне засідання, та рішення Верховного Суду очікується третього червня.

“Звичайно, сподіваємось на позитивний результат і на те, що зможемо відновити контроль і повноцінно працювати. Функція ринку має залишитися.

Це має бути сучасний, впорядкований міський простір, відкритий для підприємців та зручний для мешканців. Уже маємо візуальні напрацювання, концепції — але через відсутність доступу місто поки не може реалізувати жодних господарських рішень.

Попри це, місто має плани щодо впорядкування території. Заступник міського голови їздив по різних ринках України, вивчав досвід, дивився, як виглядають сучасні ринки, як усе організовано, що можна запозичити.

Хочемо створити щось європейське — простір, який виглядатиме естетично, сучасно, чисто. Адже йдеться про центр Івано-Франківська, а нинішній стан цієї території — вкрай незадовільний, фактично — хаос, як з радянських часів.

Хочемо, щоб Центральний ринок став прикладом того, як місто може управляти простором у XXI столітті. Не через заборони, а через якість. Не «гнати» підприємців, а створити для них середовище.