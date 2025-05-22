Як у Франківську ветеран Ігор Дільний реабілітує військових у центрі “Нові крила”

Понад пів тисячі військовослужбовців за п’ять років пройшли реабілітацію у центрі “Нові крила” в Івано-Франківську. Заклад заснував ветеран російсько-української війни, фізіотерапевт Ігор Дільний.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

У центрі бійцям та бійчиням надають безкоштовні фізіотерапевтичні, психологічні, юридичні послуги, а також організовують відпочинки та проводять арттерапію. Більшість спеціалістів закладу — ветерани. Вони працюють на волонтерській основі за принципом “рівний рівному”. Про це Ігор Дільний розповів Суспільному.

Він двічі добровільно йшов на фронт і двічі його комісували за станом здоров’я. Ветеран каже: з власного досвіду знає, як складно після повернення з фронту знайти своє місце у цивільному житті. Тому допомагає військовослужбовцям не тільки з фізичним відновленням, а й з адаптацією.

“Долучаємо до своєї спільноти ветеранів. Під час кожного заїзду ми проговорюємо з хлопцями такі моменти: чим вони займалися раніше в цивільному житті, що б вони, наприклад, хотіли зробити чи розвивати. Бо є певна кількість людей, які не хочуть повертатися до попередньої цивільної роботи, а прагнуть кардинально щось змінити. Тож ми стараємося з ними так проговорювати, щоб витягнути їх до того, аби вони чимось займалися, могли допомогти іншим хлопцям також. Таким чином ми по одному, по одному витягуємо. І цей один допоможе ще комусь іншому”, — каже Ігор Дільний.

Ветеран російсько-української війни Ігор Дільний. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Кочержук

“Рівний рівному” — це головний принцип закладу. Аджефізичний терапевт, психолог, юрист і арттерапевт у центрі — ветерани.

Ветерани в реабілітаційному центрі “Нові крила”. Суспільне Івано-Франківськ

З березня 2025 року у закладі працює фізіотерапевтка Катерина Хандій, яка втратила на війні чоловіка.

Фізіотерапевтка Катерина Хандій працює у центрі “Нові крила”. Суспільне Івано-Франківськ

“Я — дружина військового Василя Хандія, який загинув у місті Авдіївка. За своєю внутрішньою потребою хочу допомагати ветеранам. Ми не можемо допомогти всім колишнім військовослужбовцям, які є в Україні, але тим, які до нас звертаються, ми намагаємося надати послуги якнайкраще, якнайекологічніше, якнайякісніше. Щоб люди, які прийшли до нас, через два тижні цієї програми вийшли й відчули, що у них додалося ресурсу, сили, здоров’я, що вони можуть бути повноцінними членами суспільства і максимально включатися в роботу”, — говорить Катерина Хандій.

Фізіотерапевтка Катерина Хандій робить процедури. Суспільне Івано-Франківськ

Окрім фізичної реабілітації, якою займаються Ігор Дільний та Катерина Хандій, у центрі працюють психолог, а також юрист, який консультує ветеранів та ветеранок.

“Також проводимо різні дозвіллєві заходи, тобто організовуємо дозвілля для ветеранів. Це — арттерапія, майстер-класи, працюємо з “Домом воїна” активно, з Наталією Мельниковою. І так само організовуємо різні поїздки в гори, на природу, сплави на каяках”, — розповідає менеджерка центру “Нові крила” Наталія Федоришин.

Менеджерка центру “Нові крила” Наталія Федоришин. Суспільне Івано-Франківськ

Військовий Петро Мандич приїхав на відновлення в Івано-Франківськ з Городенки. У листопаді 2022 року він отримав важке поранення руки під Бахмутом.

Поранений військовий Петро Мандич, який проходить реабілітацію у центрі “Нові крила”. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Кочержук

“У нас, на жаль, немає такого центру. Реабілітація при лікарні є, але, мабуть, спеціалістів такого рівня ще немає, щоб пропрацювати так руку, аби вона краще відновлювалася. Була дуже велика ймовірність ампутації, бо збереглася тільки одна судинка, яка постачала кров. Лікарі вагалися, чи ампутувати її, чи зберегти для подальшого лікування. Порівняно з тим станом, який був на початку і який є зараз, за два роки, то досить багато чого змінилося у кращий бік. Я нею вже можу брати різні предмети, навіть відро з водою. Повне відро я можу взяти в цю руку”, — розповідає Петро Мандич.

Тренажер у центрі “Нові крила”. Суспільне Івано-Франківськ

За словами колишнього пацієнта, а зараз — асистента центру “Нові крила” Ігоря Петріва, спільний військовий досвід допомагає швидко встановлювати контакт і налагоджувати довіру зі спеціалістами.

“Ветеран з ветераном знаходять спільну мову. Можна більше розповісти про проблеми, які були там і які не можна нікому говорити, бо люди є різні. А побратиму можна розказати, і воно стає дуже легко на душі. До Ігоря я потрапив на двох милицях. Він мене за день поставив на ноги, і я почав ходити без них”, — ділиться Ігор Петрів.

Колишній пацієнт, а нині асистент центру “Нові крила” Ігор Петрів. Суспільне Івано-Франківськ

Психолог центру Степан Савчук говорить, що військові найчастіше звертаються до нього з особистими проблемами, не пов’язаними з фронтом, але які загострилися саме там.

“Найчастіше — це все-таки якісь соціальні проблеми: з друзями, із сім’єю, з оточенням. Лише якась невелика частка — це травми, які пов’язані з війною. Основна моя сфера психологічної діяльності — навіть більше абілітація, ніж реабілітація. Тобто ми навчаємося чогось нового. Люди, які пройшли фронт, які втратили свої кінцівки чи своє здоров’я, — вони вчаться жити по-новому. І це якраз така моя психологічна абілітація, те, що ми якраз разом робимо. Я проводжу як індивідуальні сесії, так і групові терапії”, — каже Степан Савчук.

Психолог центру “Нові крила” Степан Савчук. Суспільне Івано-Франківськ/Роман Кочержук

Керівник центру Ігор Дільний розповідає, що для кращого результату набирають на сеанси терапії групи по шестеро людей. Так вдається віднайти індивідуальний підхід до кожного ветерана.

“Принцип нашої роботи визначили так, що це має бути якість, а не кількість. Бо там, де буде кількість, якості не буде. Ми її просто втратимо. Тому наша група невелика, але ми стараємося максимально приділити увагу до їхнього фізичного здоров’я”, — говорить керівник реабілітаційного центру.

Керівник центру “Нові крила” Ігор Дільний працює з пацієнтом. Суспільне Івано-Франківськ

Зі слів Ігоря Дільного, протягом двох тижнів реабілітації всі послуги військовим надають безкоштовно, а також забезпечують житлом і харчуванням.