Церковний календар УГКЦ і ПЦУ на липень 2025 року

Липень 2025 року багатий на важливі церковні події та дні вшанування святих. Цей місяць особливо значущий для українських вірян, адже саме в липні згадують княгиню Ольгу та святого Володимира – ключові постаті християнізації Русі.
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Окрім того, віряни вшановуватимуть пророка Іллю, праведну Анну та інші святі постаті.
У цьому матеріалі зібрано головні свята липня Православної церкви України та Української греко-католицької церкви, щоб ви могли глибше долучитися до духовного життя.
Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на липень 2025 року, важливі дати:
- 2 липня – покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці;
- 6 липня – 4 неділя після Трійці; Матері Божої «Неустанної Помочі» (УГКЦ);
- 11 липня – пам’ять святої рівноапостольної княгині Ольги, великої княгині Київської;
- 13 липня – 5 неділя після Трійці; собор архангела Гавриїла; памʼять святих отців шести Вселенських соборів;
- 15 липня – свято рівноапостольного князя Володимира Великого, у день Хрещення Київської Русі-України;
- 20 липня – 6 неділя після Трійці; вшанування пророка Іллі;
- 24 липня – вшанування святих Бориса і Гліба;
- 25 липня – Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці;
- 27 липня – 7 неділя після Трійці; вшанування святого Пантелеймона Цілителя.