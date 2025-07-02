Церковний календар УГКЦ і ПЦУ на липень 2025 року

Липень 2025 року багатий на важливі церковні події та дні вшанування святих. Цей місяць особливо значущий для українських вірян, адже саме в липні згадують княгиню Ольгу та святого Володимира – ключові постаті християнізації Русі.

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Окрім того, віряни вшановуватимуть пророка Іллю, праведну Анну та інші святі постаті.

У цьому матеріалі зібрано головні свята липня Православної церкви України та Української греко-католицької церкви, щоб ви могли глибше долучитися до духовного життя.

Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на липень 2025 року, важливі дати: