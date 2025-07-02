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Пожежники гасять вогонь на трав'янистій території
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу вогнеборці ліквідували 22 пожежі

Автор: Оксана Марушкевич
02/07/2025 09:48
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На Прикарпатті почастішали пожежі в природних екосистемах

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Вчора впродовж доби рятувальники ліквідували 22 пожежі, з них 14 пожеж в природних екосистемах, на загальній площі 1,6 га, пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Для запобігання виникнення пожеж в екосистемах працюють рейдові групи, а також рятувальники обстежують території з допомогою БПЛА та виявляють паліїв, що навмисно підпалюють траву, створюючи небезпеку для навколишнього середовища і громадян. Вчора було виявлено 1 правопорушника, якого притягнуто до відповідальності. 

“Закликаємо всіх бути відповідальними та не допускати порушень, адже такі дії можуть призвести до непоправних наслідків! 

Пам’ятайте! Підпал сухостою – це не лише шкода природі, а й загроза життю та здоров’ю людей. За випалювання трави передбачено штраф: згідно зі статтею 77-1 КУпАП, він становить від 3060 до 6120 грн! 

Якщо ви стали свідком займання – негайно телефонуйте 101! Бережіть природу, а не спалюйте її!” – зазначають надзвичайники.

Пожежник гасить полум'я в лісі димовий день
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