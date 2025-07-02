За минулу добу вогнеборці ліквідували 22 пожежі

На Прикарпатті почастішали пожежі в природних екосистемах
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Вчора впродовж доби рятувальники ліквідували 22 пожежі, з них 14 пожеж в природних екосистемах, на загальній площі 1,6 га, пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
Для запобігання виникнення пожеж в екосистемах працюють рейдові групи, а також рятувальники обстежують території з допомогою БПЛА та виявляють паліїв, що навмисно підпалюють траву, створюючи небезпеку для навколишнього середовища і громадян. Вчора було виявлено 1 правопорушника, якого притягнуто до відповідальності.
“Закликаємо всіх бути відповідальними та не допускати порушень, адже такі дії можуть призвести до непоправних наслідків!
Пам’ятайте! Підпал сухостою – це не лише шкода природі, а й загроза життю та здоров’ю людей. За випалювання трави передбачено штраф: згідно зі статтею 77-1 КУпАП, він становить від 3060 до 6120 грн!
Якщо ви стали свідком займання – негайно телефонуйте 101! Бережіть природу, а не спалюйте її!” – зазначають надзвичайники.