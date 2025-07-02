За минулу добу вогнеборці ліквідували 22 пожежі

На Прикарпатті почастішали пожежі в природних екосистемах

Вчора впродовж доби рятувальники ліквідували 22 пожежі, з них 14 пожеж в природних екосистемах, на загальній площі 1,6 га, пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Для запобігання виникнення пожеж в екосистемах працюють рейдові групи, а також рятувальники обстежують території з допомогою БПЛА та виявляють паліїв, що навмисно підпалюють траву, створюючи небезпеку для навколишнього середовища і громадян. Вчора було виявлено 1 правопорушника, якого притягнуто до відповідальності.