Вербувала жінок для сексуальної експлуатації: 34-річній прикарпатці повідомили про підозру

Поліціянти повідомили про підозру зловмисниці, яка вербувала жінок для сексуальної експлуатації.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Оперативники міграційної поліції спільно зі слідчими слідчого управління поліції Івано-Франківщини та співробітниками головного оперативно-розшукового відділу 31 прикордонного загону задокументували та припинили протиправну діяльність жінки, яка вербувала прикарпаток з метою сексуальної експлуатації за кордоном.

Правоохоронці встановили, що 34-річна мешканка Калуша неодноразово виїжджала за межі України, зокрема до однієї з країн Азії.

Згодом вона почала вербувати молодих жінок, які перебувають у складних життєвих обставинах — без роботи, стабільного доходу та з борговими зобов’язаннями — для їх сексуальної експлуатації за грошову винагороду.

Підозрювана обіцяла жінкам високу зарплату — до 4000 доларів США щомісяця — за так звані «гарно проведені вечори». Насправді ж мала намір використати їх для надання сексуальних послуг.

Коли фігурантка намагалась залишити територію України, поліціянти повідомили їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).

Судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.