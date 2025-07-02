На Івано-Франківщині трапилась ДТП за участі двох легковиків. ФОТО

У Верховинському районі надзвичайники ліквідували наслідки ДТП.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

2 липня о 09:46 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю двох легкових автомобілів, що сталася на автодорозі в селищі Верховина, Верховинської територіальної громади.

На місці події рятувальники Верховинщини провели роботи з від’єднання клем акумуляторних батарей обох транспортних засобів, аби запобігти можливому загорянню.

Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.