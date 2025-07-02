У Франківську зрізатимуть сухі дерева та гілки. ФОТО

В Івано-Франківську комунальники проводитимуть планове зрізання аварійних сухих дерев та гілок.

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Про це повідомив заступник міського голови Михайло Смушак.

Зокрема, зріжуть:

суху ялинку біля будівлі обласної державної адміністрації;

кулясті клени на вулиці Незалежності (стометрівка) та магазину «Природа» (площа Ринок, 18).

Мешканців та гостей міста закликають бути уважними, звертати увагу на попереджувальні знаки та дотримуватись тимчасових обмежень.