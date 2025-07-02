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У Франківську зрізатимуть сухі дерева та гілки. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську зрізатимуть сухі дерева та гілки. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
02/07/2025 11:23
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В Івано-Франківську комунальники проводитимуть планове зрізання аварійних сухих дерев та гілок.

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Про це повідомив заступник міського голови Михайло Смушак.

Зокрема, зріжуть:

  • суху ялинку біля будівлі обласної державної адміністрації;
  • кулясті клени на вулиці Незалежності (стометрівка) та магазину «Природа» (площа Ринок, 18).

Мешканців та гостей міста закликають бути уважними, звертати увагу на попереджувальні знаки та дотримуватись тимчасових обмежень.

Сухе дерево біля будівлі на фоні неба.
Сквер з меморіальними портретами захисників України.
Дерево біля кафе на міській вулиці.
Алея пам'яті з фотографіями героїв України.
Дерево без листя на тлі будівлі