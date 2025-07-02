Франківські поліцейські з’ясовують обставини ДТП, в якій травмовано 10-річного пішохода

Дорожньо-транспортна пригода з малолітньою дитиною трапилась в обласному центрі. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Встановлюються всі обставини події.

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Автопригода сталася 1 липня близько 19:38 по вулиці Довженка. Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що водій, 53-річний житель Богородчанської територіальної громади, керуючи автомобілем «Volkswagen Golf», вчинив наїзд на 10-річного хлопчика, який переходив проїзну частину дороги по пішохідному переході, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

Внаслідок ДТП дитину з тілесними ушкодженнями доставлено до обласної дитячої лікарні.

Водія перевірено на стан алкогольного сп’яніння – тверезий.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом) Кримінального кодексу України.