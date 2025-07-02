Фірмовий пакет як продавець: навіщо бізнесу упаковка з логотипом

Будь-якому бізнесу сьогодні доводиться розштовхувати конкурентів ліктями – така велика пропозиція у всіх сферах. Щоб отримати свою частку ринку, необхідно всіма можливими і неймовірними методами залучати споживача. Але як пояснити йому, що у вас найсмачніша ковбаса, найкращий у світі пральний порошок чи самий клієнтоорієнтований магазин? Цю функцію чудово виконує брендована упаковка.
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Потрібне виготовлення пакетів з логотипом, які будуть кращими, ніж у ваших конкурентів. Для чого потрібні пакети з логотипом, як обрати брендовану упаковку та де її замовити?
Поглянемо очима споживача: як клієнт бачить бренд та його продукти
Люди вибирають товари в магазині не логічно та обдумано, а на емоціях – це доведено незліченною безліччю досліджень. Дорослі, як і діти, автоматично тягнуть руку до гарних та яскравих обгорток, у них виникає бажання купити зовні привабливий товар.
Один і той же продукт може стати суперпопулярним і затребуваним або нікому не потрібним і непроданим, якщо перший буде ефектно упакований, а другий матиме непривабливу обгортку. Тому для упаковки потрібно замовити гарні поліетиленові пакети з гарним дизайном та якісним друком, щоб ваш товар виглядав привабливо для клієнта.
Упаковка – найкращий продавець
Більшість товарів сьогодні продаються в магазинах самообслуговування, тобто в супермаркетах та гіпермаркетах. Там немає продавців, які нахвалюватимуть ваш продукт і переконуватимуть покупця вибрати саме його. Рекламну функцію у таких магазинах виконує упаковка. Ефектні брендовані пакети виділяються на полиці, привертають увагу та викликають бажання покласти товар у кошик. В результаті починає і виграє не найкращий, а найзапакованіший товар у гарному пакеті з повнокольоровим друком.
Пакети з логотипом для магазину – ваш ефективний промоутер у новому обличчі
Розкрутити магазин в офлайні – завдання із зірочкою. Через величезну конкуренцію в рітейлі супермаркетам, бутікам, магазинам фірмової торгівлі доводиться боротися за кожного клієнта. Однак більшість методів традиційних маркетингових стратегій не дають бажаного ефекту: на розпродажах та акціях далеко не поїдеш, знижувати ціни безглуздо та невигідно, пропозиції типу «купи два та отримай три» застосовні далеко не скрізь. Але є перевірений спосіб залучення покупців: потрібно замовити виготовлення поліетиленових пакетів з лого, щоб ваша реклама постійно мелькала на вулиці та була на очах.
Пакет з лого – найкращий промоутер, який демонструє популярність магазину. Людина з таким пакетом у руках стає вашим таємним рекламним агентом: клієнт безмовно розповідає оточуючим, що у вас найкращий магазин, де він сам робить покупки та іншим радить. Не сумнівайтеся – кожен такий лояльний покупець із брендованим пакетом приведе до вас десятки нових клієнтів.
Як вибрати правильний пакет для бізнесу
- Тип пакета, його розмір, вид плівки повинні відповідати бізнесу, товару, магазину. Які бувають види пакетів із ручками? Видів всього три: пакет майка, банан та петля. Пакет майка – аналог зручного та місткого шопера, він ідеально підходить для продуктового магазину. Брендований пакет банан – ефектна та стильна упаковка для магазину одягу та будь-якого модного бутіка. Пакет петля – класний фірмовий мерч, який можуть використати банки, страхові компанії, фонди, організації.
- Якщо для вас у пріоритеті низька ціна, то замовляйте виробництво пакетів із білої плівки ПНД. Якщо потрібні гарні фірмові пакети з лого, то вибирайте блискучий ПВД, що немить.
- Позиціонує себе як екосвідомий бізнес? Ваш вибір – екологічні біо пакети з крохмалю. Чи потрібні міцні багаторазові пакети? Замовляйте поліетиленову упаковку, але пам’ятайте, що тонкі поліетиленові пакети в Україні мають штраф.
Де замовити пакети з лого для бізнесу
Замовити виробництво пакетів можна на заводі, який випускає упаковку ТМ МПАК. У виробника в асортименті понад 50 найменувань продукції, включаючи пакети з фотодруком, пакети петля з жорсткими ручками, рулонне пакування з лого, пакети з повнокольоровим друком для пакування товару на виробництві, пакети для сміття. Оформити замовлення дуже просто, а доставлять товар до будь-якого міста України.
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