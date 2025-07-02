Фірмовий пакет як продавець: навіщо бізнесу упаковка з логотипом

Будь-якому бізнесу сьогодні доводиться розштовхувати конкурентів ліктями – така велика пропозиція у всіх сферах. Щоб отримати свою частку ринку, необхідно всіма можливими і неймовірними методами залучати споживача. Але як пояснити йому, що у вас найсмачніша ковбаса, найкращий у світі пральний порошок чи самий клієнтоорієнтований магазин? Цю функцію чудово виконує брендована упаковка.

Потрібне виготовлення пакетів з логотипом, які будуть кращими, ніж у ваших конкурентів. Для чого потрібні пакети з логотипом, як обрати брендовану упаковку та де її замовити?

Поглянемо очима споживача: як клієнт бачить бренд та його продукти

Люди вибирають товари в магазині не логічно та обдумано, а на емоціях – це доведено незліченною безліччю досліджень. Дорослі, як і діти, автоматично тягнуть руку до гарних та яскравих обгорток, у них виникає бажання купити зовні привабливий товар.

Один і той же продукт може стати суперпопулярним і затребуваним або нікому не потрібним і непроданим, якщо перший буде ефектно упакований, а другий матиме непривабливу обгортку. Тому для упаковки потрібно замовити гарні поліетиленові пакети з гарним дизайном та якісним друком, щоб ваш товар виглядав привабливо для клієнта.

Упаковка – найкращий продавець

Більшість товарів сьогодні продаються в магазинах самообслуговування, тобто в супермаркетах та гіпермаркетах. Там немає продавців, які нахвалюватимуть ваш продукт і переконуватимуть покупця вибрати саме його. Рекламну функцію у таких магазинах виконує упаковка. Ефектні брендовані пакети виділяються на полиці, привертають увагу та викликають бажання покласти товар у кошик. В результаті починає і виграє не найкращий, а найзапакованіший товар у гарному пакеті з повнокольоровим друком.

Пакети з логотипом для магазину – ваш ефективний промоутер у новому обличчі

Розкрутити магазин в офлайні – завдання із зірочкою. Через величезну конкуренцію в рітейлі супермаркетам, бутікам, магазинам фірмової торгівлі доводиться боротися за кожного клієнта. Однак більшість методів традиційних маркетингових стратегій не дають бажаного ефекту: на розпродажах та акціях далеко не поїдеш, знижувати ціни безглуздо та невигідно, пропозиції типу «купи два та отримай три» застосовні далеко не скрізь. Але є перевірений спосіб залучення покупців: потрібно замовити виготовлення поліетиленових пакетів з лого, щоб ваша реклама постійно мелькала на вулиці та була на очах.

Пакет з лого – найкращий промоутер, який демонструє популярність магазину. Людина з таким пакетом у руках стає вашим таємним рекламним агентом: клієнт безмовно розповідає оточуючим, що у вас найкращий магазин, де він сам робить покупки та іншим радить. Не сумнівайтеся – кожен такий лояльний покупець із брендованим пакетом приведе до вас десятки нових клієнтів.

Як вибрати правильний пакет для бізнесу

Тип пакета, його розмір, вид плівки повинні відповідати бізнесу, товару, магазину. Які бувають види пакетів із ручками? Видів всього три: пакет майка, банан та петля. Пакет майка – аналог зручного та місткого шопера, він ідеально підходить для продуктового магазину. Брендований пакет банан – ефектна та стильна упаковка для магазину одягу та будь-якого модного бутіка. Пакет петля – класний фірмовий мерч, який можуть використати банки, страхові компанії, фонди, організації. Якщо для вас у пріоритеті низька ціна, то замовляйте виробництво пакетів із білої плівки ПНД. Якщо потрібні гарні фірмові пакети з лого, то вибирайте блискучий ПВД, що немить. Позиціонує себе як екосвідомий бізнес? Ваш вибір – екологічні біо пакети з крохмалю. Чи потрібні міцні багаторазові пакети? Замовляйте поліетиленову упаковку, але пам’ятайте, що тонкі поліетиленові пакети в Україні мають штраф.

Де замовити пакети з лого для бізнесу

Замовити виробництво пакетів можна на заводі, який випускає упаковку ТМ МПАК. У виробника в асортименті понад 50 найменувань продукції, включаючи пакети з фотодруком, пакети петля з жорсткими ручками, рулонне пакування з лого, пакети з повнокольоровим друком для пакування товару на виробництві, пакети для сміття. Оформити замовлення дуже просто, а доставлять товар до будь-якого міста України.

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