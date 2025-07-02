Івано-Франківська громада віддасть шану полеглому захиснику Савчуку Петру

Івано-Франківська громада отримала скорботну звістку. Захищаючи Україну, загинув Петро Савчук.

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Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

Сьогодні, 2 липня, о 16 годині відбудеться панахида у церкві Успіння Пресвятої Богородиці с.Крихівці (вул. Крихівецька, 104А).

Завтра, 3 липня, о 10 годині розпочнеться прощання вдома у загиблого. Опісля – чин похорону в церкві Успіння Пресвятої Богородиці с. Крихівці.

Поховають бійця на кладовищі села Крихівці.

“Заходи військового поховального ритуалу по солдату Савчуку Петру Михайловичу (28.02.1979-25.06.2025): 16:00 02.07.2025 р. – панахида за загиблим у церкві Пресвятої Богородиці за адресою: вул. Крихівецька 104, с. Крихівці; 10:00 03.07.2025 р. – початок прощання зі загиблим за адресою: вул. Гамалії 9, с. Крихівці; 11:00 03.07.2025 р. – прощання з загиблим у церкві Пресвятої Богородиці за адресою: вул. Крихівецька 104, с. Крихівці; 11:40 03.07.2025 р. – поховання воїна на кладовищі с. Крихівці”, – зазаначає КП Міська ритуальна служба