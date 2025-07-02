На Прикарпатті заблукали туристи

Вчора, 1 липня о 14:15 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту на горі Гавор (зі сторони села Стара Гута, Богородчанська громада) двоє туристів розділилися й один із них заблукав.

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Із заблукалим вдалося встановити телефонний зв’язок.

На пошуки вирушили рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення з Івано-Франківська. Обох мандрівників знайшли та супроводили до села Стара Гута. Медичної допомоги вони не потребували.

Служба порятунку вкотре нагадує: під час мандрів у гори не розділяйтеся, дотримуйтеся маршруту та обов’язково повідомляйте близьких про свої плани.