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У Клубівцях зустріли воїна, який повернувся з ворожого полону. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Клубівцях зустріли воїна, який повернувся з ворожого полону. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
02/07/2025 13:30
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У селі Клубівці, Тисменицької громади зустріли захисника Петра Марцінка, який повернувся додому з ворожого полону.

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Військовослужбовця зустріли керівництво громади, священники та мешканці села Клубівці, пише Правда.

“Вітаємо на рідній землі. Дякуємо Вам за подвиг! Дай Боже нам усім дочекатися Перемоги нашої держави”,- зазначила міський голова Тетяна Градюк.

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