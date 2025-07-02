У Клубівцях зустріли воїна, який повернувся з ворожого полону. ФОТО

У селі Клубівці, Тисменицької громади зустріли захисника Петра Марцінка, який повернувся додому з ворожого полону.

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Військовослужбовця зустріли керівництво громади, священники та мешканці села Клубівці, пише Правда.