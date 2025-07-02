На Франківщину прямує скорботний кортеж з полеглим Підборецьким Мирославом

Ще один Герой повертається додому на щиті. Він віддав життя за Батьківщину, за мир і спокій для майбутніх поколінь.

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Повідомляє очільник Долинської громади Іван Дирів, передає Правда.іф.

“Все, що ми можемо наразі зробити для вшанування його подвигу – гідно провести в останню путь! Прохання до мешканців громади утворити живий ланцюг по маршруту скорботного кортежу до Собору Преображення Господнього, де відбудеться прощальна панахида”, – йдеться у дописі мера.

Громада зможе зустріти і віддати шану Герою сьогодні, 2 липня, о 15 годині.

Маршрут скорботного кортежу:

-Долинська багатопрофільна лікарня

-кільце вулиці Грушевського

-міська рада

-проспект Незалежності

-кімната смутку біля Церкви Андрія Первозванного

Чин похорону захисника відбудеться завтра, 3 липня, о 15 годині.