На Франківщину прямує скорботний кортеж з полеглим Підборецьким Мирославом

Ще один Герой повертається додому на щиті. Він віддав життя за Батьківщину, за мир і спокій для майбутніх поколінь.
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Повідомляє очільник Долинської громади Іван Дирів, передає Правда.іф.
“Все, що ми можемо наразі зробити для вшанування його подвигу – гідно провести в останню путь!
Прохання до мешканців громади утворити живий ланцюг по маршруту скорботного кортежу до Собору Преображення Господнього, де відбудеться прощальна панахида”, – йдеться у дописі мера.
Громада зможе зустріти і віддати шану Герою сьогодні, 2 липня, о 15 годині.
Маршрут скорботного кортежу:
-Долинська багатопрофільна лікарня
-кільце вулиці Грушевського
-міська рада
-проспект Незалежності
-кімната смутку біля Церкви Андрія Первозванного
Чин похорону захисника відбудеться завтра, 3 липня, о 15 годині.