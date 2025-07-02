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Солдат на тлі, текст зниклий безвісти.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Харківщині зник безвісти захисник з Івано-Франківщини Йосипчук Дмитро

Автор: Оксана Марушкевич
02/07/2025 14:35
Азов
ДІМ РІА
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Знову тривожна звістка надійшла в Делятинську громаду – отримали сповіщення про зниклого безвісти військовослужбовця.

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Пише Правда.іф з посиланням на Делятинську територіальну громаду.

“Солдат номер обслуги механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А хххх, делятинець Йосипчук Дмитро Юрійович, 1973 р.н., зник безвісти під час виконання бойового завдання 24.06.2025 року в районі с. Степова Новоселівка в Харківській області. Сподіваємося і молимося про віднайдення Воїна живим і неушкодженим”, – йдеться у дописі.