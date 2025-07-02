На Харківщині зник безвісти захисник з Івано-Франківщини Йосипчук Дмитро

Знову тривожна звістка надійшла в Делятинську громаду – отримали сповіщення про зниклого безвісти військовослужбовця.

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

Пише Правда.іф з посиланням на Делятинську територіальну громаду.

“Солдат номер обслуги механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти механізованого батальйону військової частини А хххх, делятинець Йосипчук Дмитро Юрійович, 1973 р.н., зник безвісти під час виконання бойового завдання 24.06.2025 року в районі с. Степова Новоселівка в Харківській області. Сподіваємося і молимося про віднайдення Воїна живим і неушкодженим”, – йдеться у дописі.