У Франківську маленька дівчинка поборола гостру лейкемію. ФОТО

У відділенні онкогематології та інтенсивної хіміотерапії Івано-Франківської обласної дитячої лікарні виписали малолітню пацієнтку.

Про це повідомили на сторінці медзакладу.

Дівчинка тривалий час боролася з гострою лейкемією, а тепер вирушила додому — до нового життя без хвороби.