У Франківську маленька дівчинка поборола гостру лейкемію. ФОТО

У відділенні онкогематології та інтенсивної хіміотерапії Івано-Франківської обласної дитячої лікарні виписали малолітню пацієнтку.
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Про це повідомили на сторінці медзакладу.
Дівчинка тривалий час боролася з гострою лейкемією, а тепер вирушила додому — до нового життя без хвороби.
“Такі дні — справжнє свято для всієї нашої команди.
Ми пишаємось лікарями, медичними сестрами, які щодня стоять пліч-о-пліч із дітьми та їхніми родинами в найважчі моменти.
І щоразу, коли хвороба здається непереможною — вони доводять протилежне”, — розповідають у лікарні.