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У Франківську маленька дівчинка поборола гостру лейкемію. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську маленька дівчинка поборола гостру лейкемію. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
02/07/2025 15:07
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У відділенні онкогематології та інтенсивної хіміотерапії Івано-Франківської обласної дитячої лікарні виписали малолітню пацієнтку.

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Про це повідомили на сторінці медзакладу.

Дівчинка тривалий час боролася з гострою лейкемією, а тепер вирушила додому — до нового життя без хвороби.

“Такі дні — справжнє свято для всієї нашої команди.

Ми пишаємось лікарями, медичними сестрами, які щодня стоять пліч-о-пліч із дітьми та їхніми родинами в найважчі моменти.

І щоразу, коли хвороба здається непереможною — вони доводять протилежне”, — розповідають у лікарні.