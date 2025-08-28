ЦМКЛ відновила обов’язкове носіння масок

Таке рішення ухвалили через зростання кількості випадків захворювання на коронавірус та інші респіраторні інфекції.
Пише Правда.ІФ з посиланням на КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”
Відтепер у приміщеннях лікарні необхідно:
- обов’язково вдягати маски у приміщеннях лікарні
- приходити на консультації та обстеження у визначений час, щоб уникати черг і скупчення людей
- користуватися антисептиком для обробки рук
- за можливості дотримуватися соціальної дистанції.