Лікар тримає хірургічну маску в руках
Диван на коліщатках в темній вітальні

ЦМКЛ відновила обов’язкове носіння масок

Автор: Уляна Роднюк
28/08/2025 11:23
Таке рішення ухвалили через зростання кількості випадків захворювання на коронавірус та інші респіраторні інфекції.

Пише Правда.ІФ з посиланням на КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”

Відтепер у приміщеннях лікарні необхідно:

  • обов’язково вдягати маски у приміщеннях лікарні
  • приходити на консультації та обстеження у визначений час, щоб уникати черг і скупчення людей
  • користуватися антисептиком для обробки рук
  • за можливості дотримуватися соціальної дистанції.

