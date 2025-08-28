ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Уражено носія “калібрів” - воїни ГУР в Азовському морі вполювали ракетний корабель проєкту “буян-м”
Диван на коліщатках в темній вітальні

Уражено носія “калібрів”: воїни ГУР в Азовському морі вполювали ракетний корабель проєкту “буян-м”

Автор: Олег Мамчур
28/08/2025 11:43
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

28 серпня 2025 року в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму бійці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт носія “калібрів”.

У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску “калібрів” у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.

СХОЖІ НОВИНИ