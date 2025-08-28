Уражено носія “калібрів”: воїни ГУР в Азовському морі вполювали ракетний корабель проєкту “буян-м”

28 серпня 2025 року в Азовському морі неподалік тимчасово окупованого Криму бійці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС.

Спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України атакували борт носія “калібрів”.

У результаті ударів російський ракетний корабель, який перебував у зоні потенційного пуску “калібрів” у Темрюцькій затоці, зазнав пошкоджень та був змушений покинути район бойового чергування.