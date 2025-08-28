На Прикарпатті внаслідок ДТП травмовано трьох людей: поліцейські затримали нетверезого водія. ФОТО

27 серпня близько 17:55 між населеними пунктами Хом’яківка та Марківці, що входять до Тисменицької територіальної громади, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 52-річний водій автомобіля «Audi Q5», житель Чернівецької області, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із зустрічним автомобілем «Citroën Berlingo», яким керував 32-річний мешканець Коршівської громади.

У результаті аварії тілесні ушкодження отримали обидва водії, їх доставили до медичного закладу. Також травмувався пасажир автомобіля «Audi», якого теж госпіталізували.

У медичному закладі водіїв перевірили на стан сп’яніння. Встановлено, що водій «Audi» був напідпитку.

Результат – 2,24 проміле. Керманича затримали у процесуальному порядку.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння).