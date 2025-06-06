ДБР викрило колишнього начальника ДСНС Івано-Франківщини на незаконній вирубці лісу вартістю понад 7 млн грн

Працівники ДБР за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Він організував незаконну порубку лісу природно-заповідного фонду на суму понад 7 млн грн.

Про це інформує Правда з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, у серпні 2023 року посадовець під виглядом проведення навчань із гасіння лісових пожеж залучив понад 100 підлеглих до незаконної вирубки зелених насаджень. Роботи проводилися на земельній ділянці площею 112,1 га, розташованій за межами села Нова Гута.

Ця територія належить до об’єктів природно-заповідного фонду — загальнозоологічного заказника «Чорний ліс». Через дії посадовця державі завдано збитків на суму 7 млн 300 тис. грн.