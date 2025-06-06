ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
ДБР викрило колишнього начальника ДСНС Івано-Франківщини на незаконній вирубці лісу вартістю понад 7 млн грн
Диван на коліщатках в темній вітальні

ДБР викрило колишнього начальника ДСНС Івано-Франківщини на незаконній вирубці лісу вартістю понад 7 млн грн

Автор: Олег Мамчур
06/06/2025 12:36
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Працівники ДБР за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції повідомили про підозру колишньому начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області. Він організував незаконну порубку лісу природно-заповідного фонду на суму понад 7 млн грн.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це інформує Правда з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, у серпні 2023 року посадовець під виглядом проведення навчань із гасіння лісових пожеж залучив понад 100 підлеглих до незаконної вирубки зелених насаджень. Роботи проводилися на земельній ділянці площею 112,1 га, розташованій за межами села Нова Гута.

Ця територія належить до об’єктів природно-заповідного фонду — загальнозоологічного заказника «Чорний ліс». Через дії посадовця державі завдано збитків на суму 7 млн 300 тис. грн.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 365 та ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки, та незаконна порубка або перевезення, зберігання, збут лісу, що також призвело до тяжких наслідків). Санкція передбачає до 10 років позбавлення волі.