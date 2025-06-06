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Укрзалізниця запускає до Карпат додатковий швидкісний поїзд "Київ — Ясіня"
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Укрзалізниця запускає до Карпат додатковий швидкісний поїзд “Київ — Ясіня”

Автор: Олег Мамчур
06/06/2025 12:58
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З 23 червня Укрзалізниця запускає додатковий швидкісний поїзд Київ — Ясіня. Він курсуватиме через Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту. Продаж квитків відкрили.

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Про це інформують на Facebook-сторінці Укрзалізниці.

Поїзд № 203/204 Київ — Ясіня курсуватиме за таким розкладом:

  • з Києва 23 та 25 червня відправлення — о 23:00;
  • прибуття на станцію Ясіня — о 14:17 наступного дня (24 та 26 червня відповідно);
  • зі станції Ясіня 24 та 26 червня відправлення — о 18:05;
  • прибуття до Києва — о 9:18 25 та 27 червня відповідно.

“Залізничники продовжують опрацьовувати можливості призначення додаткових поїздів на гостродефіцитні напрямки з урахуванням наявного рухомого складу”, — йдеться у дописі.