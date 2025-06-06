У Франківську відкрили меморіальну дошку полеглому на війні бійцю Олегу Бажану

В Івано-Франківську 5 червня 2025 року відкрили меморіальну дошку полеглому у російсько-українській війні військовослужбовцю Олегу Бажану.
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Про це повідомив на Facebook-сторінці голова громади Руслан Марцінків.
Пам’ятний знак встановили на фасаді будинку, де жив Олег Бажан.
“Захищав Україну на “нулі” і попри поранення повертався до побратимів. На жаль, не дожив до свого 35-ліття. Та друзі й побратими пам’ятатимуть його сміливим воїном, який завжди першим приймав бій”, — написав Руслан Марцінків.
Олег Бажан поліг поблизу села Новоєгорівка Сватівського району Луганської області 9 жовтня 2024 року.