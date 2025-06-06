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У Франківську відкрили меморіальну дошку полеглому на війні бійцю Олегу Бажану
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську відкрили меморіальну дошку полеглому на війні бійцю Олегу Бажану

Автор: Олег Мамчур
06/06/2025 13:30
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В Івано-Франківську 5 червня 2025 року відкрили меморіальну дошку полеглому у російсько-українській війні військовослужбовцю Олегу Бажану.

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Про це повідомив на Facebook-сторінці голова громади Руслан Марцінків.

Пам’ятний знак встановили на фасаді будинку, де жив Олег Бажан.

Франківськ, меморіальна дошка, боєць, Олег Бажан

“Захищав Україну на “нулі” і попри поранення повертався до побратимів. На жаль, не дожив до свого 35-ліття. Та друзі й побратими пам’ятатимуть його сміливим воїном, який завжди першим приймав бій”, — написав Руслан Марцінків.

Олег Бажан поліг поблизу села Новоєгорівка Сватівського району Луганської області 9 жовтня 2024 року.