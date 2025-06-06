Підлітки працюють над проєктом громадського простору у Франківську

Франківські підлітки працюють над проєктом молодіжного простору в Івано-Франківську. Ідею розробляють у межах Урбанруху «У міста є я», який покликаний допомогти молоді краще зрозуміти життя міста та запропонувати власне бачення, як його можна поліпшити, інформує Правда.іф.

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Всеукраїнський Урбанрух «У міста є Я» – це неформальна освітня програма для підлітків, яка допомагає зрозуміти, як влаштовані міста та яку роль у них відіграють люди. Його осередки є в багатьох містах України, зокрема, і в Івано-Франківську. Команда підлітків з різних ліцеїв та коледжів мала 11 тематичних блоків, у межах яких дискутували про зручність міст, екологію, спадщину, бізнес, безпеку, розвиток та багато інших напрямків.

Студентка Фахового коледжу Університету Короля Данила Лілія Будеркевич – одна з учасниць третьої хвилі всеукраїнського Урбанруху «У міста є я» в Івано-Франківську. Дівчина обрала спеціальність «Архітектура та містобудування» і пов’язує своє майбутнє з архітектурою. Відтак із цікавістю долучилася до Урбанруху.

«Треба розвиватися у цьому напрямку, дізнаватися про різне, щоб стати успішною у цій професії. Разом із командою по завершенні тематичних блоків ми працюємо над проєктом. Хочемо створити простір для молоді під відкритим небом: із невеличкою сценою для вуличних музикантів, лавками, озелененням. Міркуємо над тим, щоб лавки виготовити із переробленого пластику. А ще хочемо поруч розташувати контейнери для сортування сміття, – розповідає Лілія Будеркевич. – Також маємо амбітну ідею – встановити там резервуари для збору дощової води, аби в посушливий день нею можна було зрошувати газон».

Для реалізації свого задуму молодь має намір знайти меценатів, а також підшукати відповідну ділянку в Івано-Франківську, отримавши всі необхідні дозволи для облаштування локації.