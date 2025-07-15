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Чоловік на фоні прапора України в кабінеті.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади премʼєр-міністра України

Автор: Оксана Марушкевич
15/07/2025 21:23
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Відповідний документ із власноручним підписом політика вже з’явився у відкритому доступі.

«Прошу прийняти мою відставку з посади прем’єр-міністра України», — йдеться у заяві.

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Заява про відставку прем'єр-міністра України, 2025.

Згідно з Конституцією України, після подання заяви та її розгляду в парламенті, Верховна Рада має ухвалити рішення шляхом голосування. Прийняття відставки Прем’єр-міністра тягне за собою відставку всього складу Кабінету Міністрів, пишуть Версії.

У разі прийняття заяви Верховною Радою, уряд працюватиме в статусі тимчасово виконуючого обов’язки до формування нового складу.

Слідкуємо за подальшим перебігом подій та рішенням парламенту.