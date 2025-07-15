Денис Шмигаль написав заяву про відставку з посади премʼєр-міністра України

Відповідний документ із власноручним підписом політика вже з’явився у відкритому доступі.

«Прошу прийняти мою відставку з посади прем’єр-міністра України», — йдеться у заяві. Реклама: Місцеві пропозиції Альянс Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську! НА САЙТ(099) 116 72 28

Згідно з Конституцією України, після подання заяви та її розгляду в парламенті, Верховна Рада має ухвалити рішення шляхом голосування. Прийняття відставки Прем’єр-міністра тягне за собою відставку всього складу Кабінету Міністрів, пишуть Версії.

У разі прийняття заяви Верховною Радою, уряд працюватиме в статусі тимчасово виконуючого обов’язки до формування нового складу.

Слідкуємо за подальшим перебігом подій та рішенням парламенту.