Депутат Микола Ковальчук може стати першим франківцем, який підніметься на Еверест. ФОТО. ВІДЕО

Франківський підприємець та депутат міської ради Микола Ковальчук піднімається на найвищу світову вершину – Еверест. 23 квітня Ковальчук в Instagram опублікував світлини та відео з базового табору у підніжжі Евересту, де альпіністи проходять акліматизацію, пише КУРС.
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Микола Ковальчук 11 квітня прибув у Катманду – столиці Непалу, звідки починається сходження на найвищу вершину світу.
«Почалась подорож до стелі світу. Три аеропорти за дві доби. І знову Катманду. Ми планували тут опинитись ще в 2022 р., але початок повномасштабного вторгнення вніс корективи в життя кожного. Сьогодні нарешті відчув подих Непалу, дух Катманду. В готелі, в якому ми поселились, зараз поселяється більше сотні людей, які намагатимуться цього сезону піднятись на Еверест. Загальний настрій усіх дуже сильно бадьорить. Чекали на нього декілька років, а мріяли більшу частину дорослого життя», – поділився Микола Ковальчук в Instagram.
14 квітня франківець опублікував фото та відео з гори Кхунде висотою 4250 м. 15 квітня написав, що пройшов від Намче до Дебуче – частина походу до базового табору Евересту.
«Сьогодні проходили відрізком Намче-Дебуче. Це один з днів великого треку до базового табору Евересту. Всі ці враження якраз з цього великого треку, який триває 7-9 днів, в залежності від програми. Рекомендую хоча б раз в житті поміняти відпочинок на морі на такого типу емоції. Це неможливо буде забути», – написав Ковальчук.
Сьогодні, 23 квітня, франківець опублікував відео і фото з базового табору.
«5300 м висота. Ходили сьогодні на тренування. Цікавий досвід. Зате дуже важливо перед проходом через льодопад Кхумбу», – розповів підприємець.
У сторіс підприємець показує, як виглядає табір, показує утеплені одномісні намети, ділиться світлиною нарізки сала з цибулею та святковим тортом на честь прибуття у базовий табір.
У 2020 році у програмі #Йоd на КУРСі Микола Ковальчук зазначив, що гори дня нього – стиль життя.
«У мене є амбіція піднятися на Еверест. Я насправді дуже багато для цього роблю, у мене є товариш Тарас, який і привив мені любов до гір. Ми постійно з ним ходимо у гори. Я маю надію, що ми таки піднімемося», – говорив Ковальчук.