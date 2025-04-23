В Івано-Франківську представили оновлений обов’язковий календар щеплень

У рамках Всесвітнього та Європейського тижнів імунізації в Івано-Франківську відбувся брифінг, присвячений ключовим аспектам вакцинації та змінам у національному календарі щеплень. Основним оновленням є заходи з вакцинації проти вірусу папіломи людини (ВПЛ).

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Пише Правда.іф з посиланням на Місто.

Лікарі підкреслили важливість своєчасної імунізації як одного з головних чинників у профілактиці інфекційних захворювань. Руслан Савчук, головний санітарний лікар області, зазначив, що вакцини високої якості, доступні та безкоштовні для всіх громадян.

Основне оновлення стосується вакцинації проти вірусу папіломи людини (ВПЛ). Цю вакцину тепер рекомендовано як обов’язкову для підлітків з метою запобігання раку шийки матки та інших захворювань, пов’язаних із ВПЛ.

Починаючи з 2026 року, в Україні заплановано припинити використання оральної живої вакцини проти поліомієліту. Також планується скасування вакцинації у віці 14 років.

Заступниця генерального директора обласного Центру контролю та профілактики хвороб Тетяна Джус наголосила, що цьогорічна кампанія проходить під девізом «Вакцина — це літо життя», й закликала дбати про здоров’я своєї родини шляхом вчасного проведення щеплень.

10 основних обов’язкових щеплень для дітей в Україні:

туберкульоз (БЦЖ),

гепатит B,

кір,

краснуха,

паротит (свинка),

дифтерія,

правець,

кашлюк,

поліомієліт,

гемофільна інфекція типу b.

Юлія Монюк, головна спеціалістка обласного департаменту охорони здоров’я, оголосила про впровадження карти імунізації — інноваційного інформаційного інструменту, що полегшить батькам стеження за календарем щеплень їхніх дітей. Цю карту безкоштовно надають батькам під час проведення вакцинації.

За словами Марти Локатир, керівниці відділу імунопрофілактики, в регіоні спостерігається позитивна тенденція — рівень охоплення вакцинацією зріс на 20% порівняно з 2021 роком. Експерти підкреслюють: вакцинація — це простий і безпечний спосіб захистити себе та своїх близьких. Своєчасне щеплення здатне врятувати життя.