Не в Temu? Історія популярного дешевого онлайн-магазину: у чому небезпека

Феномен Temu сколихнув ринок електронної комерції: безпрецедентно низькі ціни видаються занадто привабливими, щоб бути правдою. Пише Главком

Застосунок Temu родом з Китаю торік стрімко увірвався в український онлайн-шопінг. Його «фішка» – нечувано низькі ціни на широкий спектр товарів: від одягу та аксесуарів до електроніки та товарів для дому.

Проте за яскравою обгорткою вигідних пропозицій ховається історія, сповнена тривожних підозр. Численні повідомлення та розслідування з різних куточків світу вказують на потенційні ризики, пов’язані з використанням цієї платформи, починаючи від сумнівної якості товарів і закінчуючи питаннями конфіденційності даних користувачів.

У гонитві за вигідними пропозиціями люди не завжди звертають увагу на умови користування, місце походження товарів і доступ, який додаток отримує до пристрою користувача.

Чи справді Temu – це просто зручний інструмент для онлайн-шопінгу, чи все ж чергова платформа, що працює за непрозорими правилами? Про це – у матеріалі «Главкому».

Temu у світі та в Україні: цифри

Трохи статистики – для початку річної давності. У травні 2024 року вебсайт Temu відвідали 222,8 млн унікальних користувачів зі всього світу. Зробили це вони 544,1 млн разів. Станом на червень минулого року, Temu було завантажено понад 300 млн разів: 200 млн – в App Store, 100 млн – у Google Play, підрахували в компанії Devlight.

Навесні 2024 року трафік Temu в Україні також різко зріс – у понад 10 разів – до 9,96 млн відвідувачів на місяць. Про це свідчать дані з бізнес-аналітики SimilarWeb. Тоді ж Temu вже посідав першу сходинку серед 50 топових шопінг-застосунків в Україні.

Тепер до свіжих даних, які демонструють вражаючу динаміку. За період з січня по березень 2025 року вебверсію Temu відвідало понад 3 млрд відвідувачів – понад мільярд щомісяця. Це також дані сервісу SimilarWeb. Такі показники дозволили майданчику вийти на друге місце серед всіх маркетплейсів. Відзначимо, що офіційні дані про відвідуваність мають лише власники бізнесу; всі інші способи підрахувати кількість користувачів носять лише приблизний характер.

Temu у першому кварталі 2025 року посідала друге місце за популярністю серед інших світових інтернет-магазинів

скриншот: SimilarWeb

Глобальна експансія цього майданчика захопила й Україну. У січні 2025 року Temu та «Укрпошта» оголосили про партнерство, завдяки якому понад 1,5 млн відправлень були доставлені українським споживачам, 80% з яких – протягом трьох днів після митного оформлення. ​Тоді співзасновник та генеральний директор мережі магазинів мультимаркету «Аврора» Тарас Панасенко розкритикував це партнерство. Зокрема, виступив із пропозицією встановити однакові податкові умови для іноземного та вітчизняного e-commerce бізнесу. Також бізнесмен звернув увагу на те, що посилки з платформи Temu надходять до України без оподаткування. Водночас українські маркетплейси та виробники змушені працювати в умовах суттєвого податкового тиску.

Замирювати ситуацію взявся гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський, пообіцявши проведення серії зустрічей із ритейлерами для обговорення змін у процесах розмитнення та оподаткування.

Крім цього, наприкінці 2024 року зі звіту Інституту соціально-економічної трансформації (ICET) стало відомо, що щороку кількість міжнародних поштових відправлень в Україну зростає на 50%. Більшість з них (62,2%) надходять із популярних маркетплейсів Китаю: AliExpress, Cainiao, Temu, Yanwen, Taobao. Оскільки значна кількість таких відправлень має вартість нижчу від €150, на них розповсюджується пільга в оподаткуванні. Через це, за підрахунками аналітиків, втрати бюджету України у 2024 році склали 11,8 млрд грн.

У США законотворці також вважають застосунок Temu потенційною загрозою для власної економіки. Temu дуже швидко зростає, і одна з причин цього – використання особливого правила в Америці, яке називається de minimis. Це правило дозволяє ввозити в країну товари, які коштують менше ніж $800, майже без перевірок і без сплати мита.

Наприклад, власник другої за розміром у світі мережі магазинів з продажу одягу Gap у 2022 році заплатив $700 млн податків за свої товари. А Temu не заплатила жодного цента, повідомляють аналітики американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень. Через це Temu має несправедливу перевагу перед іншими продавцями. При цьому це може призводити до того, що підроблені та заборонені товари легше потрапляють до покупців у США, вважають аналітики.

У жовтні 2024 в Індонезії влада попросила Google та Apple заблокувати доступ до китайського онлайн-магазину Temu. Таким чином вони мають намір захистити місцеві малі та середні підприємства від конкуренції з дешевими товарами, які продає Temu. Тамтешня влада вважає, що китайський маркетплейс вбиває дрібний бізнес.

Попри те, що маркетплейс активно завойовує ринок онлайн-шопінгу та попри значне зростання продажів та прибутків, у Temu розчаровані своїми результатами, оскільки позитивна динаміка сповільнюється та залишається нижчою за очікування. Про це у березні 2025 року заявив фінансовий директор Цзюнь Лю.

Він розповів журналістам, що у четвертому кварталі 2024 року компанія PDD Holdings (що є власником Temu) повідомила про зростання продажів на 24% до 110,61 млрд юанів (€14,3 млрд), що виявилося нижчим за прогнози аналітиків у 115,38 млрд юанів (€14,9 млрд). Це найнижчий показник зростання продажів з початку 2022 року.

Цікавий факт: аналітик американської маркетингової компанії Smarter Ecommerce Майк Раян зазначив, що 9 квітня 2025 року Temu перестала рекламуватися в Google Shopping на території Сполучених Штатів. Вже за кілька днів додаток Temu в App Store значно втратив свої позиції, опустившись з першої трійки аж на 58 місце. Аналітики помітили, що компанія повністю зникла з рекламних аукціонів до 12 квітня.

Цікавість до додатка Temu рекордно впала у квітні

скриншот: SMEC

Майк Раян зазначив, що раніше Temu активно рекламувалася, використовуючи гроші від своєї головної компанії PDD Holdings. Вони продавали товари з дуже невеликою націнкою або навіть собі у збиток, щоб швидко залучити покупців і зайняти велику частку ринку.

Припинення реклами збіглося у часі з посиленням контролю над імпортом з Китаю з боку адміністрації Дональда Трампа. США збільшили мита на деякі види товарів до 125%, а також почали активніше боротися з ухиленням від сплати митних зборів через схеми мінімального імпорту.

Temu організувала доставку товарів напряму з Китаю, не використовуючи великі склади в США. Нові обмеження поставили під загрозу таку модель роботи. Різке падіння рейтингу в App Store після того, як рекламу зупинили, показало, що компанія не змогла утримати інтерес покупців без постійних витрат на рекламу.

Підозри у зборі особистих даних та зв’язок з Компартією Китаю

У 2023 році застосунок Temu тимчасово зник із бібліотеки App Store. Причиною цього стало виявлення невідповідностей у політиці конфіденційності сервісу щодо обсягу та характеру персональних даних, які збиралися з користувачів. Після виправлення недоліків Temu було повернено до магазину Apple.

У тому ж році Temu був також вилучено з Google Play Store за порушення політики компанії Google. Згодом стало відомо, що додаток містив зловмисне програмне забезпечення, яке здійснювало несанкціонований збір даних користувачів.

За даними американської дослідницької компанії Grizzly Research LLC, Temu має ряд значних вразливостей, що дозволяють отримати доступ до майже всіх даних на пристрої користувача. Експерти також виявили небезпечні приховані функції, які застосунок використовує без належного інформування.

Китайський застосунок Temu отримує забагато інформації про пристрої користувачів

скриншот: grizzlyreports.com

Зокрема, Temu запитує доступ до параметрів, які не є в переліку дозволів додатка. Це означає, що користувач не бачить, що маркетплейс може:

використовувати камеру й мікрофон;

зчитувати всі файли з пристрою;

дізнаватися місцеперебування;

мати доступ до списку контактів;

встановлювати додаткове програмне забезпечення;

отримувати доступ до логів системи (такого собі цифрового журналу, який автоматично записує важливі події та дії, що відбуваються в комп’ютерних системах, мережах, програмах або пристроях, – «Главком»).

Це, зокрема, дає можливість Temu відстежувати активність користувача в інших застосунках, а функція завантаження файлів – передавати зібрану інформацію на зовнішні сервери.

Аналітики Grizzly Research LLC зазначають, що додаток діє як складне шпигунське програмне забезпечення. Окрім цього, відповідно до закону про національну розвідку Китаю, тамтешній уряд потенційно може вимагати від онлайн-майданчика передачі даних користувачів для власних цілей.

У вересні минулого року члени Конгресу США від Республіканської партії звернулися до ФБР за поясненнями щодо обробки персональних даних американських громадян китайською онлайн-платформою Temu. Члени Спеціального комітету з розвідки висловили занепокоєння безпекою даних громадян США, порівнявши діяльність Temu з TikTok. Вони заявили про потенційні зв’язки компанії з Комуністичною партією Китаю.

«Як і у випадку з TikTok, необхідно зрозуміти, яким чином пов’язані китайські закони про національну безпеку, Комуністична партія Китаю та доступ до американських персональних даних», – зазначили представники Конгресу.

До того ж у лютому 2024 року кілька громадян США подали судові позови проти Temu, звинувативши компанію у незаконному зборі особистої інформації.

Австралійський Інститут стратегічної політики у звіті від 2 травня 2024 року повідомив, що китайські пропагандистські структури активно вибудовують співпрацю з національними компаніями для збору персональних даних користувачів цифрових платформ, включаючи соціальні мережі, онлайн-ігри та мобільні застосунки. Серед цих сервісів аналітики називали популярний додаток для поїздок DiDi, відеогру Genshin Impact та маркетплейс Temu.

Також, за даними дослідження, Пекін прагне отримати «стратегічно важливу» інформацію у сферах медіа, ігрової індустрії, штучного інтелекту та інших передових технологій.

Використання примусової праці та виготовлення неякісного товару

Навколо компанії Temu поширюється й занепокоєння щодо можливого використання примусової праці уйгурів – народу тюркського походження. У червні 2023 року в Палаті представників США заявили, що Temu недостатньо перевіряє, чи не виробляються товари, які продаються на їхній платформі, примусовою працею уйгурів у трудових таборах, що розташовуються в китайському регіоні Сіньцзянь. Схожу інформацію підтвердив у своєму звіті американський Комітет палати представників Китайської Комуністичної партії.

Окрім цього, продукція з Temu не завжди має гарну якість. Комісія з безпеки споживчих товарів США висловила серйозне занепокоєння щодо безпеки речей, які продаються на таких платформах як Shein і Temu, і заявила про необхідність їх ретельної перевірки. Особливу тривогу викликають товари для дітей. Наприклад, м’які бортики для ліжок та дитячі кросівки з елементами, що відриваються, оскільки вони можуть бути небезпечними і призвести до удушення.

Також у комісії викликала занепокоєння велика кількість дешевих товарів, що імпортуються з Китаю, оскільки через низький поріг вартості (правило de minimis, про яке «Главком» писав вище) їх не завжди ретельно перевіряють. У зв’язку зі збільшенням кількості незалежних продавців на цих платформах, які не завжди дотримуються стандартів безпеки, виникла нагальна потреба у нових правилах контролю.

Своєю чергою Європейський Союз восени минулого року розпочав судове провадження проти китайського інтернет-магазину через продаж нелегальних товарів. Європейська комісія висловила стурбованість тим, що платформа Temu може порушувати новий закон про цифрові послуги (DSA), який контролює роботу великих технологічних компаній. В офіційному зверненні йдеться про те, що у Temu недостатньо ефективних інструментів, щоб продавці-шахраї більше не поверталися на майданчик. Їхні товари можуть знову з’являтися на платформі навіть через кілька днів після того, як їх видалили.

Один з європейських чиновників повідомив, що особливе занепокоєння викликає продаж підроблених товарів, ліків, косметики та іграшок. Свою стурбованість також висловили різні організації з Німеччини, Данії та Ірландії.

Якщо буде доведено, що Temu порушила закон DSA, компанії загрожують значні штрафи.

Як маркетологи Temu маніпулюють користувачами

Змусити користувача застосунку робити швидкі та необдумані покупки – задача маркетологів Temu. Аби покупці це робили, існує кілька видів маркетингових практик.

До прикладу, Temu звинувачують у застосуванні маніпулятивного дизайну інтерфейсу, який змушує користувачів приймати рішення не на свою користь. Серед них – нав’язування дорожчих товарів, ускладнена процедура видалення облікового запису, маніпулятивні рейтинги. Такі дії порушують європейський Закон про цифрові послуги (DSA) – про це заявили представники Бюро європейських споживчих союзів.

Окрім цього, розробники Temu впровадили ігрові елементи – «колесо фортуни», лічильники прогресу, таймери. Все це зроблено, щоб створити відчуття азарту та терміновості – це психологічно спонукає до імпульсивних покупок. Така практика називається «гейміфікацією» і створена для стимулювання продаж всередині майданчика.

Інший вид маніпулювання користувачами застосунку – це створення штучного дефіциту. Повідомлення на кшталт «Залишилось лише 3!» або «126 людей переглядають цей товар» – класичні трюки, щоб створити так званий синдром втраченої можливості. Окрім того, й досі достеменно невідомі алгоритми, за якими критеріями Temu рекомендує товари.

Якщо говорити мовою цифр, то відомо, що засновники Temu роблять колосальні витрати на рекламу: лише за 2023 рік Temu витратив понад €1,5 млрд на рекламу в Google. Це серйозно занепокоїло європейців, адже китайський маркетплейс швидко перетворився на величезного конкурента для всіх інших інтернет-магазинів.

То чому на Temu так дешево?

Більшість речей на Temu йдуть одразу з китайських заводів. Немає посередників, складів чи магазинів у Європі чи США – це значно зменшує витрати. При цьому багато товарів виготовляються з недорогих матеріалів. Це не завжди погано, але варто розуміти: одяг може бути тонший, електроніка – простіша, а якість – середня або «на раз».

Temu – частина великої китайської корпорації, яка працює за принципом: чим більше людей купують, тим дешевше обходиться виробництво. Це дозволяє знижувати ціни. Окрім цього, Temu наразі активно завойовує ринок. Продавці онлайн-магазину спеціально ставлять низькі ціни, навіть якщо мало зароблять або підуть у мінус. Їхня головна задача: щоб люди звикли купувати саме на цьому майданчику.

Маргарита Огнева, «Главком»

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