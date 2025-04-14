Жителька Івано-Франківська хотіла заробити в інтернеті, однак потрапила в шахрайську пастку

38-річна жінка стала жертвою шахраїв, перевівши на їхній рахунок майже 360 тисяч гривень.

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Пише Правда.іф з посиланням на поліцію області.

Зі слів заявниці, у месенджері “Телеграм” їй надійшло повідомлення від невідомого користувача з пропозицією додаткового підробітку. Основна робота полягала у виконанні завдань, а саме, бронювання готелів. За так звану роботу, жінка мала отримувати зароблені відсотки.

“Спершу за декілька виконаних завдань потерпілій виплатили гроші. Опісля, шахраї запропонували збільшити заробіток, вклавши власні кошти. Жінка не розуміла, що переказувала гроші на банківські рахунки аферистів. Натомість, коли жінка захотіла вивести свій заробіток з електронного гаманця, їй цього не вдалося. Тоді вона, зрозуміла, що потрапила у шахрайську пастку”, – йдеться у дописі.

За фактом шахрайства слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.