У Сумах 13-річний хлопець витягнув людей з палаючого автобуса після ворожого обстрілу

У неділю, 13 квітня, Сумах 13-річний Кирило Ілляшенко вибрався з охопленого вогнем автобуса після російського ракетного удару й допоміг іншим врятуватися.

Як пише місцеве видання “Кордон.Медіа”, після ворожого удару зранку 13 квітня в Сумах загорівся автобус. Усередині був і 13-річний Кирило Ілляшенко з мамою. Двері були заблоковані.

Хлопець через розбите вікно вибрався з охопленого вогнем транспорту та допоміг врятуватися іншим пасажирам, які ще були живі.

Як розповів в. о. міського голови Сум Артем Кобзар, Кирило зазнав поранень — три уламки влучили в голову. Один із них лікарям уже вдалося дістати. Наразі хлопець перебуває під наглядом медиків, пише “УП”.

Як розповіла мама хлопчика Марина, Кирила ще будуть обстежувати медики. У жінки ж обличчя посічене склом, загрози здоров’я немає, її відпустили додому.

Кирило навчається у 8 класі Сумської школи №4, а також він вихованець ДЮСШ “Факел”, де займається вільною боротьбою.

Унаслідок атаки більшість пасажирів автобуса і водій загинули.

Кирило Ілляшенко. Фото: Сумська ЗОШ №4 імені Героя України Олександра Аніщенка

Як повідомляє Сумська ЗОШ №4, коли стався вибух, двері автобуса були заблоковані. Багато людей загинуло і отримало поранення одразу. Кирило, не зважаючи на осколкові поранення голови, своїм ударом розбив скло, вистрибнув та розблокував вхідні двері, врятувавши людей, які перебували поруч.

Як відомо, зранку 13 квітня росіяни завдали двох балістичних ударів по центру Сум. Відомо про 34 загиблих, з них двоє дітей, постраждало 117 людей, з яких 15 дітей.