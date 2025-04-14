Сьогодні в Івано-Франківську попрощаються з полеглим воїном Міщанином Василем

Івано-Франківська громада віддасть шану своєму захисникові. На війні трагічно загинув Василь Міщанин.
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Повідомляє міський голова Руслан Марцінків, передає Правда.іф.
Сьогодні о 20 годині буде панахида за загиблими в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова) 3;
У вівторок, 15 квітня об 11годині траурний кортеж виїде з Будинку смутку.