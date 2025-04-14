Яким буде прогноз погоди на Івано-Франківщині цього тижня

У найближчі кілька днів на Прикарпатті очікується тепла погода.

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Пише Правда.іф з посиланням на Бліц-Інфо

Зокрема, у понеділок, 14 квітня, протягом усього дня спостерігатиметься хмарна погода. Опадів не передбачається. Денна температура повітря становитиме 12-14о тепла.

У вівторок, 15 квітня, протягом усього дня спостерігатиметься хмарна погода. Вечір супроводжуватиметься дощем. Уночі очікується температура від 5 до 7 градусів тепла, а вдень — від 14 до 16 градусів.

У середу, 16 квітня, день розпочнеться з хмарної погоди, але до вечора небо проясниться та стане ясним. Уночі очікується дощ, який припиниться вранці, і протягом решти дня жодних опадів не передбачається. За прогнозами синоптиків, температура повітря вночі становитиме 7-9о, а вдень підніметься до 18-20о.

У четвер, 17 квітня, небо буде ясним без жодної хмаринки. Опадів не очікується. Вночі температура повітря коливатиметься між 8 та 10 градусами, тоді як вдень потішить весняне тепло з показниками 22-24 градуси.

На завершення робочого тижня у п’ятницю, 18 квітня, похмура погода триматиметься стійко, проте вдень можливе короткочасне прояснення. Опадів не передбачається. Вночі прогнозується температура 8-10 °C, а вдень 22-24 °C.