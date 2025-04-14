Що потрібно знати військовослужбовцю у разі поранення: юридична інструкція для франківців

Поранення на фронті – це серйозне випробування, не лише фізичне, а й юридичне. Важливо знати свої права та діяти чітко, аби уникнути бюрократичних пасток і отримати всю передбачену законом допомогу.

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Експерти Юридичного Гончаренко центру підготували покроковий алгоритм дій для франківських військових, які отримали поранення: що робити, які документи збирати, на які виплати розраховувати та куди звертатися по допомогу.

Перші дії після поранення

«Насамперед подбайте про отримання медичної допомоги в найближчому військовому або цивільному закладі. Якщо ви потрапили в лікарню без офіційного повідомлення частини, подбайте, щоб вона була поінформована. Це важливо, аби вас не оголосили зниклим безвісти чи самовільно залишившим частину», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Які документи потрібно зібрати?

Ключові документи:

Форма 100 — виписка з медичного закладу;

Форма 5 — довідка про обставини травми.

Саме форма 5 засвідчує, що травма була отримана під час виконання бойових завдань. Без неї або з неправильними формулюваннями ви не зможете претендувати на низку прав, зокрема, на виплати чи статус учасника бойових дій.

Що має бути зазначено у формі 5:

Поранення, пов’язане із захистом України.

Військовослужбовець перебував у засобах індивідуального захисту.

Не було спроб завдати собі шкоди, не скоєно кримінального правопорушення.

Не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Наявність цих пунктів — обов’язкова умова для нарахування виплат опісля.

Проходження ВЛК: що треба знати?

Військово-лікарська комісія визначає ступінь придатності до служби. Під час проходження обов’язково потрібно надати форму 5. Без неї можуть виникнути труднощі з прив’язкою травми до бойових дій.

Результати ВЛК можуть бути такими:

Придатний до військової служби.

Тимчасово непридатний.

Обмежено придатний.

Непридатний.

У разі незгоди з висновком ВЛК військовий має право подати скаргу або оскаржити рішення в суді — на це є шість місяців.

Додаткова винагорода: хто має право

Військовослужбовці, які отримали поранення, можуть розраховувати на додаткову грошову винагороду відповідно до постанови Кабінету Міністрів №168. У військах її називають «бойовими».

Нарахування здійснюється під час стаціонарного лікування (в Україні або за кордоном), або під час відпустки для лікування після тяжкого поранення. Винагорода становить 100 тисяч гривень щомісяця. Підставою для її нарахування є довідка форми 5.

«У разі, якщо виплату не призначили, варто написати рапорт на ім’я командира з проханням включити вас до наказу про виплату, а також додати копію форми 5», — пояснює Микола Брюховецький.

Після виписки з госпіталю

Командування має бути повідомлено про вашу виписку за 5 днів до неї. У день виписки слід з’явитися в частині або повідомити про це. Якщо ви лікувались у цивільному закладі — обов’язково візьміть офіційну виписку з історії хвороби.

За потреби отримати юридичну консультацію військовослужбовці можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.