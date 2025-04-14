 ІФНМУ розпочинає транскордонний проєкт з Угорщиною у сфері медичної освіти

Івано-Франківський національний медичний університет приєднався до нового міжнародного проєкту в галузі медичної освіти, який має на меті розвиток симуляційного навчання та транскордонну співпрацю з медичним закладом у місті Мішкольц.

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Пише Правда.іф з посиланням на Версії.

Івано-Франківський національний медичний університет (ІФНМУ) повідомив про старт нового міжнародного проєкту в рамках програми Interreg VI-A NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна. Ініціатива, названа UA-HU-TRAINING, спрямована на підвищення рівня транскордонної співпраці у сфері симуляційної медицини.

Проєкт має на меті створити сприятливі умови для проведення мультидисциплінарних тренінгів для окремих категорій населення із застосуванням сучасного симуляційного обладнання. Ініціатива триватиме з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2026 року.

Міжнародне партнерство

Координацію проєкту забезпечують Центральна лікарня та університетська навчальна лікарня округу Боршод-Абауй-Земплен, розташовані у місті Мішкольц, Угорщина. Партнером з української сторони виступає Івано-Франківський національний медичний університет.

Загальний бюджет складає 605 391,44 євро, з яких 90% — це 544 852,28 євро — фінансується Європейським Союзом.

У рамках проєкту заплановано реалізацію трьох основних напрямків:

реновація одного з корпусів ІФНМУ з метою створення симуляційного навчального центру;

закупівля високотехнологічного обладнання, зокрема манекенів для відпрацювання клінічних навичок;

організація тренінгів і семінарів за участі українських та угорських фахівців.

Розвиток медичної освіти

Керівництво університету наголошує, що втілення цієї ініціативи значно покращить матеріально-технічну базу, підвищить рівень практичної підготовки студентів і сприятиме впровадженню сучасних підходів у навчальний процес.

«Проєкт націлений на покращення якості медичної освіти та підтримку розвитку міжнародної співпраці у галузі охорони здоров’я», — повідомляє ІФНМУ.

Особливий акцент організатори роблять на обміні досвідом між фахівцями обох країн, що має сприяти гармонізації освітніх стандартів та поглибленню взаєморозуміння між медичними спільнотами прикордонних регіонів.

Проєкт UA-HU-TRAINING реалізується завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу. Відповідальність за зміст цієї публікації лежить виключно на Івано-Франківському національному медичному університеті, і вона не обов’язково відображає офіційну позицію ЄС.