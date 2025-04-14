В Івано-Франківську презентують унікальну виставку писанок, оздоблених гербами областей України

На виставці буде представлено 28 писанок, виконаних у техніці пейп-арт. Кожна з них прикрашена зображеннями гербів 24 областей України, Автономної Республіки Крим, Києва, Севастополя та великого герба України.

Сьогодні о 12:00 в Івано-Франківському краєзнавчому музеї відбудеться відкриття, про що повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної державної адміністрації, пише Правда.іф.

Цей мистецький проєкт був здійснений родиною Ткаченків, які об’єднали вікові традиції українського писанкарства із сучасними художніми підходами.

Пейп-арт — це мистецтво віртуозного перетворення звичайного паперу на витончені та об’ємні форми. Це унікальне ремесло дозволяє надавати кожному гербу глибоку символіку та неповторний візуальний образ.

Метою виставки є популяризація державної символіки, підкреслення культурної спадщини та укріплення єдності України.

Колекція заявлена до національного рекорду в категорії: «Найбільша кількість яєць-писанок з гербами України».