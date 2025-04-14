Відомо, коли у Франківську завершать опалювальний сезон

З 15 квітня 2025 року в Івано-Франківській міській громаді припиняється централізоване опалення для всіх споживачів.
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Про це пише Правда з посиланням на розпорядженні міського голови Руслана Марцінківа.
Таке рішення ухвалили у зв’язку з потеплінням – середньодобова температура вже стабільно перевищує +8°C.
У документі також зазначено: у лікарнях і медичних установах опалення можуть залишити. Для цього керівники закладів повинні надати письмове звернення до відповідних служб.
Контроль за виконанням рішення покладено на заступника міського голови Руслана Гайду.