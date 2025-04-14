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Відомо, коли у Франківську завершать опалювальний сезон
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відомо, коли у Франківську завершать опалювальний сезон

Автор: Олег Мамчур
14/04/2025 18:57
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З 15 квітня 2025 року в Івано-Франківській міській громаді припиняється централізоване опалення для всіх споживачів.

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Про це пише Правда з посиланням на розпорядженні міського голови Руслана Марцінківа.

Таке рішення ухвалили у зв’язку з потеплінням – середньодобова температура вже стабільно перевищує +8°C.

У документі також зазначено: у лікарнях і медичних установах опалення можуть залишити. Для цього керівники закладів повинні надати письмове звернення до відповідних служб.

Контроль за виконанням рішення покладено на заступника міського голови Руслана Гайду.