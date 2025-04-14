У Франківську до 15 років ув’язнення засудили двох полонених бойовиків “ДНР”

В Івано-Франківську до 15 років ув’язнення засудили двох бойовиків “ДНР”, які воювали проти Збройних сил України. Обоє — уродженці Донецької області.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласної прокуратури, пише Правда.

Прокурори у суді довели, що засуджені перейшли на бік РФ у 2022 році. Вони брали участь у бойових зіткненнях проти Сил оборони України на Донеччині.

Один бойовик воював у складі незаконного збройного формування “2 стрілецького батальйону територіальної оборони”. Він облаштовував позиції на різних ділянках фронту, а у березні 2023 року пройшов підготовку зі штурму окопів. У червні того ж року бойовик уклав контракт про проходження військової служби на посаді оператора-навідника БМП армії РФ.

Він воював проти ЗСУ у селищі Верхньоторецьке та Красногорівці Покровського району. У жовтні 2023 року українські військові взяли його в полон.

Інший обвинувачений служив стрільцем у так званій “3 роті 3 батальйону 101 полку “ДНР”. У березні 2023 року бійці Збройних сил України затримали його під час боїв у селі Новобахмутівка Покровського району.

Обом бойовикам призначили покарання — по 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Їх визнали винними у колабораціонізмі та участі у незаконних збройних формуваннях згідно з ч. 7 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Одному з них також пред’явили участь у терористичній організації — ч. 1 ст. 258-3 ККУ.

Суд також позбавив їх права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.