Зеленський закликав Трампа приїхати до України перед переговорами про війну

Президент Володимир Зеленський закликав Дональда Трампа приїхати до України, щоб той міг «зрозуміти, що тут відбувається».

Він сказав про це в інтерв’ю програмі «60 хвилин» на CBS News.

«Ми шануємо вашу позицію. Але, будь ласка, перш ніж приймати будь-які рішення, будувати будь-які плани переговорів, приїжджайте та подивіться на людей, мирних жителів, воїнів, лікарні, церкви, дітей… Приїжджайте, подивіться, а потім давайте діяти за планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким у вас угода. Ви зрозумієте, що зробив путін», – звернувся Зеленський до президента США.

Президент також констатував, що у США переважають російські наративи про війну.

«Як можна бути свідком наших втрат і наших страждань, розуміти, що роблять росіяни, і при цьому вірити, що вони не агресори, що вони не розпочали цю війну? Це говорить про величезний вплив інформаційної політики росії на Америку, політику США та американських політиків».

Зеленський зазначив, що Трамп, оскільки він очолює сильну країну, має бути на боці України – неправильно, що США хочуть бути нейтральними.