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За вихідні у Франківську патрульні виявили 6 нетверезих водіїв

Автор: Оксана Марушкевич
14/04/2025 20:34
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Протягом вихідних івано-франківські патрульні виявили шістьох водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп’яніння.

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Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

На всіх кeрманичів поліцейські склали адміністративні протоколи за ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Патрульна поліція закликає водіїв бути відповідальними та не порушувати закон!

Пам’ятайте, нетверезий водій – це загроза для життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху!