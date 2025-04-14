Екснардеп Олександр Шевченко отримав у подарунок від сина 95 мільйонів гривень

Голова депутатської фракції «За майбутнє» в Івано-Франківській обласній раді, засновник гірськолижного курорту «Буковель» Олександр Шевченко опублікував декларацію про доходи у 2024 році.

Олександр Шевченко задекларував понад 8,2 млн грн доходу від підприємницької діяльності. Також він вказав, що заробив 65 тис. грн у в Івано-Франківському приватному «Католицькому ліцеї св. Василя Великого» та 10,7 тис. грн у своїй компанії «Скіпас Драйв», пише Бліц-Інфо.

У 2024 році Олександр Шевченко отримав у подарунок від сина 95,5 млн грн, ще 42,5 млн грн політику подарував директор його ж групи компаній Андрій Шевченко.

У 2024 році Олександр Шевченко позичив своїм фірмам «Скіпас Драйв» та «Бронюй» близько 146 млн грн, ще 68 млн грн фіндопомоги від політика отримали ТзОВ «Галичина-Цукор» та «МВТ-Груп». На банківських рахунках в Олександра Шевченка – 1 млн доларів, 153 тис. євро та 506 тис. грн. У власності Олександра Шевченка нема нерухомості. Водночас депутат задекларував годинники Breitling, Longines Ulysse, Nardin, Rolex, а також Alfa Romeo 1987 року.

Співмешканка депутата Тетяна Шевченко задекларувала понад 8,2 млн грн доходу від підприємницької діяльності. На її банківських рахунках розміщено 1 млн доларів, 188 тис. євро та 229 тис. грн. Готівкою Тетяна Шевченко тримає 2 млн грн, 600 тис. доларів та 47 тис. євро. У 2024 році Тетяна Шевченко позичила своєму співмешканцю 5 млн грн, а його компанії «Скіпас Драйв» – 7,3 млн грн. У власності Тетяни Шевченко – апартаменти у Поляниці, квартира та 10 паркомісць в Івано-Франківську, а також 2 земельні ділянки у селі Чукалівка.

Син засновника «Буковелю» Олександр Шевченко задекларував близько 8,2 млн грн доходу від підприємницької діяльності. У його власності апартаменти у Поляниці за 2,2 млн грн, Land Rover Defender, вартістю 506 тис. грн, квадроцикл за 496 тис. грн та мотоцикл КМЗ.

Додамо, що Олександр Шевченко двічі обирався народним депутатом України, а 2019 році був кандидатом у президенти. У 2021 році зазнав поразки від Василя Вірастюка на проміжних виборах до ВРУ. Нині політик та бізнесмен є депутатом Івано-Франківської обласної ради від партії «За майбутнє».