Лисецький ліцей зібрав понад 50 кг пластику для безпілотників ЗСУ. ФОТО

Лисецький ліцей вдруге долучився до проєкту «Пластик рятує життя». Протягом двох місяців учні та вчителі Лисецького ліцею зібрали 50 кг 90 г пластикових кришок — і все це для виготовлення деталей до безпілотників, які допомагають нашим воїнам на фронті!

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Про пише Правда з посиланням на Лисецький ліцей.

Ліцей уже вдруге бере участь у всеукраїнському екопроєкті «Пластик рятує життя», який реалізується ГО «Мрія вільних людей» та ГО «Місто майбутнього» (м. Одеса).



Засновник ініціативи, Семен Турута, нині воїн Десантно-штурмових військ, разом із побратимами перетворює пластик на справжню силу для української армії.

Цього разу учні зібрали 5 мішків кришок, які вже вирушили до Одеси.