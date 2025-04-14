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Лисецький ліцей зібрав понад 50 кг пластику для безпілотників ЗСУ. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Лисецький ліцей зібрав понад 50 кг пластику для безпілотників ЗСУ. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
14/04/2025 21:38
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Лисецький ліцей вдруге долучився до проєкту «Пластик рятує життя». Протягом двох місяців учні та вчителі Лисецького ліцею зібрали 50 кг 90 г пластикових кришок — і все це для виготовлення деталей до безпілотників, які допомагають нашим воїнам на фронті!

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Про пише Правда з посиланням на Лисецький ліцей.

Ліцей уже вдруге бере участь у всеукраїнському екопроєкті «Пластик рятує життя», який реалізується ГО «Мрія вільних людей» та ГО «Місто майбутнього» (м. Одеса).

Засновник ініціативи, Семен Турута, нині воїн Десантно-штурмових військ, разом із побратимами перетворює пластик на справжню силу для української армії.

Цього разу учні зібрали 5 мішків кришок, які вже вирушили до Одеси.

П'ятеро дітей стоять з мішками пластикових кришечок.
Учні збирають пластикові кришки в контейнерах.