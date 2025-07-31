Депутати проголосували за законопроєкт Зеленського щодо НАБУ і САП

31 липня Верховна Рада ухвалила закон, який повертає відібрані повноваження антикорупційним органам – НАБУ і САП.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

“За” ухвалення президентського закону в цілому проголосували 331 парламентар, пише Правда.

Ніхто не голосував “проти”. Також ніхто не утримався від голосування. 9 депутатів не голосували.