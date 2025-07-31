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Депутати проголосували за законопроєкт Зеленського щодо НАБУ і САП
Диван на коліщатках в темній вітальні

Депутати проголосували за законопроєкт Зеленського щодо НАБУ і САП

Автор: Олег Мамчур
31/07/2025 13:34
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31 липня Верховна Рада ухвалила закон, який повертає відібрані повноваження антикорупційним органам – НАБУ і САП.

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“За” ухвалення президентського закону в цілому проголосували 331 парламентар, пише Правда.

Ніхто не голосував “проти”. Також ніхто не утримався від голосування. 9 депутатів не голосували.

Результати голосування за законопроект 13533.