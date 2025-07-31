Івано-Франківська ОВА не врахувала закриття підрозділів міграційної служби — тепер усуває наслідки

В Івано-Франківській ОВА стверджують, що скорочення підрозділів міграційної служби — неприпусти для Прикарпаття. Державні послуги мають бути поруч з людьми.

Пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук

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Під час робочої наради за участі народних депутатів, керівниці Державної міграційної служби України Наталії Науменко та голів районних державних адміністрацій й територіальних громад обговорювали реформу територіальних підрозділів ДМС та вплив на послуги прикарпатцям.