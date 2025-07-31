Тіньовий ринок пального: Прикарпаття серед лідерів за кількістю нелегальних АЗС

Івано-Франківська область є одним із лідерів в Україні за кількістю незаконних автозаправних станцій.

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За даними Нафтогазової Асоціації України, на травень 2025 року в регіоні виявили 34 нелегальні заправки, що становить 8% від загальної кількості по країні.

Однак це лише верхівка айсберга, адже значна частина таких об’єктів залишається поза увагою правоохоронців. Окрім нелегальних АЗС, на Франківщині процвітає незаконне виробництво та торгівля пальним.

Таке пальне часто розбавлене, низької якості, що створює ризики для автомобілів та здоров’я споживачів.

Що таке незаконна АЗС?

В Україні явище нелегальних АЗС та торгівлі пальним без ліцензії набуло системного характеру. Точні масштаби проблеми оцінити складно, адже такі заправки часто діють під «прикриттям» місцевої влади чи правоохоронних органів, які отримують хабарі за ігнорування порушень.

Та статистика, яку надає НАУ, відображає лише невеликий відсоток тіньового бізнесу: кого змогли виявити. Причому йдеться не лише про маловідомі заправки, але й про відомі бренди, які широко представлені на ринку.

Незаконні АЗС зазвичай працюють без дозвільних документів або з підробленими паперами, порушуючи будівельні норми та правила безпеки. Вони часто розташовані на землях, призначених для інших цілей, наприклад, у житлових зонах, на торговельних ділянках, де АЗС не передбачені, чи в охоронних зонах критичної інфраструктури, як-от електромережі чи водогони.

Такі об’єкти нерідко зводяться самовільно, без дотримання державних будівельних норм (ДБН), поблизу житлових будинків, мостів чи інших важливих об’єктів, що створює загрозу для безпеки, особливо під час воєнного стану: а раптово буде «прильот» у таку заправку, і все – горить пів міста.

Виявити нелегальну АЗС нескладно. Часто вони розташовані прямо серед житлових кварталів, що видно неозброєним оком. Перевірка ділянки в земельному кадастрі може показати, що земля має інше цільове призначення.

Найпростіший спосіб — звернутися до місцевої ради з офіційним запитом щодо документів на АЗС, зокрема ліцензії. У більшості випадків відповідь підтвердить відсутність дозволів, договорів чи актів прийняття об’єкта в експлуатацію.

Такі заправки можуть працювати роками, а то й десятиліттями, залишаючись в тіні.

За даними Нафтогазової Асоціації України, станом на травень 2025 року в Україні зафіксовано 428 нелегальних АЗС. Лідирують п’ять регіонів: Львівська область (87 заправок, 20%), Одеська (47, 11%), Київська разом із Києвом (44, 10%), Івано-Франківська (34, 8%) та Дніпропетровська (29, 7%).

На Франківщині проблема особливо гостра, адже регіон займає одне з перших місць за кількістю таких об’єктів.

Як зазначає президент НАУ Ярослав Старовойтенко, «тіньові гравці ринку реалізують контрафактне пальне, уникають оподаткування, виплачують зарплати ‘в конвертах’ та грубо нехтують базовими нормами безпеки». Це дозволяє їм продавати пальне за цінами, нижчими за собівартість, що спотворює ринок, послаблює економіку та зменшує ресурси для підтримки держави, зокрема її обороноздатності.

НАУ передала інформацію про розташування нелегальних АЗС до Державної податкової служби, але проблема залишається актуальною.

Для роботи нелегальних АЗС необхідне незаконне виробництво пального. Як стверджують в НАУ, тіньовий сегмент складається з трьох взаємопов’язаних компонентів: нелегального виробництва, «чорних» АЗС і податкових махінацій. Ці практики створюють паралельний ринок, де офіційні податкові показники значно нижчі за потенційно можливі.

Не виняток й Івано-Франківщина, де розповсюджена мережа незаконного виробництва та реалізації пального. Періодично про деякі випадки стає відомо з відкритих джерел, наприклад у травні Державне бюро розслідувань повідомило про виготовлення і реалізацію 300 тисяч літрів фальсифікату в області.

А в липня 2025 року судили цілу злочинну організацію, яка займалася цим у Калуші. Ми слідкуємо за судовим процесом і можемо поділитися цікавими подробицями про діяльність з незаконного виробництва пального.

Незаконне виробництво сотень тисяч літрів пального налагодили в Калуші: учасники злочинної організації отримали вироки

У 2025 році Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області виніс вироки в справах, що стосувалися незаконного виробництва та збуту підакцизних товарів на території товариства з обмеженою відповідальністю «ОВС-Енерджі» у Калуші.

Відповідно до аналітичної системи YouControl, компанію очолює Пристай Юрій Дмитрович, він же фігурує в кримінальному провадженні №42024090000000076 як імовірний організатор.

Судові процеси над учасниками розкривають діяльність організованої злочинної групи, яка виготовляла важкі дистиляти шляхом піролізу зношених автомобільних шин, порушуючи Податковий кодекс України та Закон про державне регулювання обігу пального.

Слід зазначити, що для прикриття своєї діяльності і надання їй вигляду законності, «ОВС-Енерджі» звернулося до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з наміром отримати дозвіл на викиди за місцем незаконного виробництва: місто Калуш, вулиця Промислова, 18.

У центрі цих справ опинилися дві особи, які виконували ключові функції в злочинній схемі. Водночас доля ймовірного організатора, директора підприємства Пристая Юрія Дмитровича, залишається невідомою, оскільки документи щодо його справи не оприлюднені в судовому реєстрі.

Але вироки над виконавцями не лише викривають механізми незаконної діяльності, але й підкреслюють значення співпраці з правосуддям для пом’якшення покарання. Окрім організатора і двох виконавців в діяльності злочинної організації приймали й інші особи яй робітники.

Роль організатора групи, яким можливо є Юрій Пристай

Історія почалася 3 квітня 2023 року, коли організатор злочинної групи уклав договір оренди двох комплексів для переробки органічних відходів. Разом із іншими учасниками групи він організував установку цього обладнання на орендованій території.

Після встановлення обладнання організатор разом із працівниками підприємства почав незаконно виготовляти пальне (важкі дистиляти) шляхом переробки старих автомобільних шин за методом піролізу. Діючи з корисливих мотивів, він умисно не отримав ліцензію на виробництво, зберігання чи продаж пального і не зареєстрував підприємство в податковій службі як суб’єкт, що працює з підакцизними товарами, порушуючи Податковий кодекс України.

За планом організатора виконавці залучили знайомих до встановлення обладнання для виробництва пального, не повідомляючи їх про злочинні наміри. Після чого виготовляли пальне шляхом піролізу шин і продавали його. Зокрема, у травні 2023 року виробили 25 м³ пального (це 25 тис. літрів), у червні — 9 м³, у вересні — 13,5 м³, у жовтні — 25,7 м³, у листопаді — 37 м³. Тобто всього понад 110 тисяч літрів пального.

1 грудня 2023 року СБУ в Івано-Франківській області під час обшуку на території ТОВ «ОВС-Енерджі» вилучила 23,3 м³ незаконно виготовленого пального, яке зберігалося для продажу. Аналіз підтвердив, що це пальне є «важким дистилятом» і належить до підакцизних товарів.

З матеріалів кримінального провадження

Справа Романа Хемія

16 липня 2025 року Калуський міськрайонний суд розглянув справу 345/3277/25, в якій згідно з аналітичною системою «Опендата» обвинуваченим виступив Хемій Роман Васильович, уродженець села Берлоги Калуського району.

Фігуранта справи обвинувачено за ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України: це означає, що він у складі організованої злочинної групи (ст. 28) займався незаконним виготовленням, зберіганням і збутом підакцизного пального (ст. 204), без сплати податків і без ліцензій, причому в значних обсягах, що кваліфікується як серйозне економічне правопорушення.

Хемій, згідно з матеріалами слідства, став важливим виконавцем у злочинній схемі, що діяла з лютого по грудень 2023 року на орендованій території в Калуші. Організатор групи, особа якого розглядається в іншому провадженні, створив стійке об’єднання для незаконного виробництва пального. Хемій, виконуючи його вказівки, відповідав за широкий спектр завдань.

Він контролював температуру в котлах-утилізаторах, слідкував за якістю важких дистилятів, забезпечував технічне обслуговування обладнання, транспортував сировину та відходи, а також вів облік виготовленого пального. Крім того, він підбирав робітників, проводив співбесіди, організовував їх доставку до підприємства, навчав технології виробництва та виплачував заробітну плату, дотримуючись конспірації.

Його статус підприємця відіграв важливу роль у схемі: через договір оренди обладнання для переробки відходів він сприяв створенню умов для незаконного виробництва.

Протягом десяти місяців 2023 року група систематично виготовляла пальне без ліцензій, уникаючи сплати акцизного податку. Виробництво базувалося на піролізі зношених шин, а готові дистиляти зберігалися для збуту.

У грудні 2023 року правоохоронці припинили діяльність, вилучивши значні обсяги незаконного пального.

У суді Хемій повністю визнав свою вину, уклавши угоду про визнання винуватості з прокурором 25 червня 2025 року. Його щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність матеріальної шкоди та позитивна репутація за місцем проживання стали пом’якшуючими обставинами.

Суд призначив штраф у розмірі 119 000 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, знарядь виробництва та сировини. Цей випадок демонструє, як співпраця з правосуддям дозволила Хемію уникнути суворішого покарання, такого як позбавлення волі.

Другий виконавець: вирок

22 липня 2025 року Калуський міськрайонний суд виніс вирок у справі №345/3278/25, де обвинуваченим був громадянин України, уродженець селища Глибока Чернівецької області, ім’я якого ми не встановили.

Але відомо, що цей чоловік, з неповною середньою освітою, неодружений і з двома малолітніми дітьми на утриманні, також виступав виконавцем у тій самій злочинній групі на території ТОВ «ОВС-Енерджі».

Його обов’язки були подібними до тих, що виконував Хемій. Він також контролював виробничий процес, слідкував за обладнання, транспортував сировину та відходи, вів облік дистилятів і звітував організатору.

Як і у випадку з Хемієм, співпраця з правосуддям дозволила другому виконавцю уникнути більш суворого покарання: він повинен виплатити 119 тисяч гривень штрафу.

Вирок суду

Обидва вироки стосуються виконавців злочинної схеми, тоді як особа організатора, ймовірно, директора ТОВ «ОВС-Енерджі» Пристая Юрія Дмитровича, залишається поза межами цих проваджень.

За інформацією, суд у справі №345/3310/25, де він міг бути обвинуваченим, було призначено на 16 липня 2025 року. Проте жодних документів щодо цього провадження не оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень, і доля цієї справи залишається невідомою.

Відсутність публічної інформації про цю справу викликає запитання: чи було провадження перенесено, чи, можливо, воно ще перебуває на стадії досудового розслідування? Поки що історія організатора залишається загадкою, додаючи інтриги до цієї історії про незаконне паливо в Калуші.

Ця справа є прикладом того, як тіньове виробництво пального постачає нелегальні АЗС. Однак вона розкриває лише частину проблеми, адже організатор залишився поза межами цього судового рішення, а його діяльність розслідується окремо. Крім того, судовий процес не торкнувся кінцевих покупців пального чи мережі його збуту, що вказує на складність і масштабність тіньового ринку.

Незаконні АЗС та тіньове виробництво пального на Франківщині й в Україні загалом залишаються серйозною проблемою. Виявлені випадки — лише невеликі епізоди, тоді як значна частина цього бізнесу продовжує працювати в тіні, підриваючи економіку та безпеку громадян.